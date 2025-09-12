Star Trek 4: Zachary Quinto fornisce un aggiornamento sul film

Star Trek 4 riceve un nuovo promettente aggiornamento da Zachary Quinto, con l’attore che interpreta Spock che rivela che potrebbe essere l’ultimo per questo equipaggio. Dopo decenni di episodi televisivi e film, J. J. Abrams ha inaugurato la Kelvin Timeline con Star Trek del 2009, un film che ha introdotto Chris Pine nel ruolo del capitano James T. Kirk della USS Enterprise. Dopo il risultato deludente del terzo fil, Star Trek Beyond nel 2016, il futuro del franchise è rimasto incerto per un certo periodo, ma la Paramount ha annunciato ufficialmente Star Trek 4 all’inizio del 2022.

Tre anni dopo, però, il film non sembra essere più vicino alla realizzazione. Durante una recente intervista con Collider, Quinto ha dunque parlato dello stato di Star Trek 4, chiarendo che il progetto, per ora, rimane bloccato in fase di sviluppo. L’attore è comunque ansioso di tornare e dice che potrebbe essere più probabile che il progetto vada avanti dopo la fusione tra Skydance e Paramount.

“Mi piacerebbe moltissimo fare un altro film di Star Trek. Non capisco perché non ne abbiamo ancora fatto uno, ma spero che ora che la fusione tra Skydance e Paramount sta andando avanti – Skydance ha finanziato tutti i film di Star Trek che abbiamo fatto finora ed è stata un ottimo partner in quei film – mi piacerebbe molto riprovarci. Penso che lo vorremmo tutti. Sono passati 10 anni da quando abbiamo girato l’ultimo film e nove anni da quando è uscito, e penso che sarebbe un modo davvero meraviglioso per chiudere quel capitolo della storia e dei personaggi che tutti abbiamo imparato ad amare e che ci è piaciuto interpretare così tanto. Penso che sarebbe davvero meraviglioso”.

Se il quarto film dovesse vedere la luce, Quinto suggerisce che sarà l’ultima apparizione dell’equipaggio dell’Enterprise della linea temporale Kelvin. Anche se l’attore che interpreta Spock non ha annunci concreti sul film, rivela di aver recentemente contattato Abrams per riunire il gruppo: “In realtà ho appena mandato un’e-mail a J.J. questa settimana per dirgli: ‘Ehi, sarebbe davvero emozionante’. Penso che i fan sarebbero davvero disponibili e accoglierebbero con favore un film finale. Ne parliamo da così tanto tempo che sembra giunto il momento di andare avanti. Quindi sto battendo il tamburo il più possibile”.

“Penso che sarebbe davvero fantastico realizzare un quarto film, quindi facciamolo. Ci sono così tante possibilità nelle storie che potremmo raccontare. Penso che ci sia qualcosa di davvero meraviglioso nel tornare a personaggi con cui abbiamo tutti un legame storico, a cui siamo profondamente legati e a cui siamo affezionati. Spero che ci riusciremo e spero che lo faremo“, ha poi aggiunto l’attore in conclusione.

Cosa significa questo aggiornamento per Star Trek 4

Negli ultimi anni, diversi sceneggiatori e registi sono stati associati a Star Trek 4, tra cui Matt Shakman, che ha lasciato il progetto per dirigere I Fantastici Quattro: Gli Inizi, in uscita quest’estate. Secondo un rapporto della primavera del 2024, Steve Yockey stava scrivendo la sceneggiatura del quarto capitolo, ma, a distanza di 18 mesi, non è chiaro se sia ancora così.

L’aggiornamento di Quinto suggerisce inoltre che Abrams e il team creativo potrebbero non essere affatto vicini alla stesura della sceneggiatura, sollevando dubbi sul fatto che il film verrà effettivamente realizzato. Come dice Quinto, sono passati quasi 10 anni da Beyond, e probabilmente c’è un limite di tempo per la realizzazione del quarto film prima che la Paramount decida di fare un reboot completo.