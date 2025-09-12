Call My Agent Il Film: Andréa non sarà più un agente ma una regista!

Call My Agent Il Film arriverà su Netflix e possiamo rivelare che Andréa Martel (Camille Cottin) ha abbandonato la vita da agente per diventare un’autrice in erba. La scorsa settimana abbiamo annunciato che il cast originale si riunirà per il film e ora, via Deadline, possiamo condividere maggiori dettagli.

Netflix sarà ufficialmente la “casa” del film. Émilie Noblet dirigerà il film da una sceneggiatura di Fanny Herrero. La serie originale, trasmessa anche su Netflix, ruotava attorno agli agenti, ai talenti e allo staff dell’agenzia di talenti ASK. Call My Agent Il Film riprende le riprese cinque anni dopo la chiusura dell’agenzia.

Camille Cottin riprende il ruolo di Andréa, l’agente forza della natura della serie che nel film è un’aspirante regista. Le cose, tuttavia, non vanno lisce. Quando perde il suo attore protagonista pochi giorni prima dell’inizio delle riprese, deve riunire la vecchia squadra, riaccendendo tutte le vecchie amicizie e rivalità.

Cottin è affiancata da un cast di star della serie originale. Il cast confermato include Laure Calamy, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Nicolas Maury, Fanny Sidney, Liliane Rovère, Ophélia Kolb e Anne Marivin. Tra le guest star della serie figurano Monica Bellucci, Charlotte Gainsbourg, Béatrice Dalle e Jean Reno. Le star francesi Laetitia Casta e Vincent Macaigne appariranno nel film.

Fanny Herrero, creatrice e showrunner della serie Call My Agent!, ha recentemente ricevuto il premio French TV Disruptor Award di Deadline e ha parlato del suo entusiasmo per il fatto di aver riunito il cast per il film. Lison Daniel è anche una delle sceneggiatrici del film.

Mon Voisin Productions e Mother Production di Mediawan sono le etichette dietro il film e lo producono con la partecipazione di France Télévisions. L’emittente pubblica francese ha trasmesso la serie originale francese sul suo canale France 2 prima che raggiungesse il successo globale su Netflix.

Remake locali di Call My Agent! sono in programmazione, o in lavorazione, per diverse piattaforme, tra cui Prime Video di Amazon e Disney+. In Italia la serie ha già realizzato due stagioni di grande successo. Il film, tuttavia, è destinato a Netflix. Non c’è una data di uscita, ma si prevede che uscirà nel 2026.