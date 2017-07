Dunkirk: il nuovo spot tv annuncia proiezioni in 70 mm

La Warner Bros. Pictures ha diffuso un nuovo spot tv per Dunkirk di Christopher Nolan, in cui viene annunciata la speciale proiezione del film in 70 mm, come fu per The Hatefull Height, e le prevendite per gli USA al via dal 5 luglio.

Vi terremo aggiornati per scoprire se anche in Italia avremo la possibilità di vedere il film in questo formato speciale.

Guarda il trailer di Dunkirk

CORRELATI:

La Warner Bros. Pictures distribuirà in tutto il mondo il film il 21 Luglio 2017. Nel cast del film sono confermati Mark Rylance, Kenneth Branagh, Fionn Whitehead, Harry Styles, Cillian Murphy e Tom Hardy.

Dunkirk sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e si concentrerà sulla cronaca dell’evacuazione di Dunkerque nel 1940, nota anche come Operazione Dynamo.

La Warner Bros. Pictures distribuirà in tutto il mondo il film il 21 Luglio 2017, il 31 agosto in Italia.

L’evacuazione si svolse dal 27 maggio al 4 giugno: truppe francesi, inglesi e belghe erano rimaste circondate dalle forze tedesche. Circa un milione di soldati. Alla fine dell’operazione se ne salvarono 330 mila grazie alla fuga via mare verso la Gran Bretagna.