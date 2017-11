Green Lanter Corps: ecco chi vorrebbe lo sceneggiatore del film del 2011

David Goyer e Justin Rhodes sono stati assunti della Warner Bros per scrivere la sceneggiatura di Green Lantern Corps, atteso per il 2020, ma non sono i primi sceneggiatori che si approcciano al personaggio DC Comics.

Come ben sappiamo, nel 2011 è arrivato al cinema il primo film su Lanterna Verde, un vero flop, scritto da Michael Green. Adesso, parlando con Yahoo! Movies UK, Green ha espresso la sua preferenza per il casting di John Stewart, una delle Lanterne più famose dei fumetti, che comparirà nel film al fianco di Hal Jordan.

Per Green, l’attore perfetto per interpretare Stewart è Ricky Whittle, che gli appassionati di serie tv possono vedere in azione in American Gods.

Già Tyrese Gibson aveva confermato gli incontri con la Warner per un eventuale coinvolgimento nel progetto, ma chiaramente tali incontri non sono vincolanti.

Green Lantern Corps: i primi dettagli sulla trama del film

Green Lantern Corps viene descritto come “un Arma Letale nello spazio” che si concentrerà su due personaggi: Hal Jordan e John Stewart, tiratore scelto della Marina, afroamericano, che entra a far parte del Corpo delle Lanterne Verdi. Il film si focalizzerà in particolare sul suo rapporto con Jordan e il Corpo.

David Goyer e Justin Rhodes sono gli sceneggiatori, mentre Goyer è anche produttore del film, mentre produttori esecutivi del progetto sono Geoff Johns e Jon Berg, alla guida della DC Films, divisione responsabile dei lungometraggi dedicato all’universo esteso DC.

Una volta terminata la sceneggiatura, sarà possibile scegliere un regista. Difficile al momento capire la fattibilità di un nuovo coinvolgimento di Ryan Reynolds, protagonista del primo Lanterna Verde, ormai impegnato nei panni di Deadpool.