Blade Runner 2049: di quando Denis Villeneuve “cacciò” dal set Ridley Scott

Quando il progetto su Blade Runner 2049 venne messo in cantiere, tutti immaginavano che sarebbe stato Ridley Scott a portare sul grande schermo, nuovamente, le sue icone.

Il regista si è poi rivelato troppo impegnato con Alien: Covenant per tenere fede all’impegno, e ha ceduto il posto a Denis Villeneuve, regista canadese di Arrival.

Pur avendo avuto molta libertà creativa, Villeneuve ha raccontato a Behind The Lens di un episodio verificatosi sul set, in cui è stato costretto a far notare a Scott che la sua presenza era incredibilmente difficile da gestire sul set stesso, dal momento che lo metteva sotto pressione.

Ecco cosa ha detto Villeneuve: “Lui venne sul set un giorno e dopo pochi minuti che era in piedi dietro di me, è diventato insopportabile. Così ho deciso di fare una battuta per fargli capire la situazione. Gli ho detto ‘Ehi Ridley, chi è il tuo regista preferito?’ E lui ‘Amo Ingmar Bergman e Kubrick’ e così ho risposto ‘Amo anche io Bergman, come ti sentiresti che fossi su un set e avessi Bergman dietro di te?’

E lui è scoppiato in una risata ed è andato via dal set. Perché stavo cercando di dirigere Harrison Ford e non è una cosa molto semplice.”

Di seguito la prima sinossi del film: “Trent’anni dopo gli eventi del primo film, un nuovo blade runner, l’Agente LAPD K (Ryan Gosling), dissotterra un segreto a lungo sepolto che potrebbe avere il potere di gettare nel caos quello che è rimasto della società. La scoperta di K lo guida in una ricerca con lo scopo di trovare Rick Deckard (Harrison Ford), un ex blade runner della LAPD che è rimasto nasconsot per 30 anni.”

Nel cast del film figurano Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, Dave Bautista, David Dastmalchian, Lennie James, Hiam Abbass e Jared Leto.



La sceneggiatura del sequel è affidata a Hampton Francher e Michael Green e segue la storia originale scritta da Francher e David Peoples basata sul romanzo di Philip K. Dick Il Cacciatore di Androidi.



Produttori esecutivi del film sono Frank Giustra e Tim Gamble, CEO di Thunderbird Film. Lo stesso Ridley Scott sarà produttore esecutivo della pellicola così come Bill Carraro.