Heath Ledger come Joker in una clip inedita dal documentario

E’ stata diffusa una clip inedita del documentario I Am Heath Ledger, nel quale possiamo ammirare l’attore come Joker durante la lavorazione di The Dark Knight di Christopher Nolan.

La clip del documentario racconta di quando l’agente di Ledger ha ricevuto la chiamata che confermava che l’attore avrebbe interpretato Joker nel prossimo film di Christopher Nolan. Il coach di Ledger e gli amici parlano della sua trasformazione nel Joker.