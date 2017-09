IT: il regista vuole Jessica Chastain nel ruolo di Bev adulta

Anche se i ragazzini che interpretano i Perdenti in IT sembrano tutti straordinari, stando a quanto riferisce la stampa che ha già visto il film, sono aperti i casting per trovare i sette interpreti che avranno il ruolo di portare sullo schermo i Perdenti da adulti.

In particolare, il regista Andy Muschietti ha dichiarato di avere già le idee chiare sull’attrice che vorrebbe interpretasse Beverly Marsh da adulta. Nel film che vedremo a ottobre, l’unica donna del gruppo di protagonisti ha il volto della lentigginosa Sophia Lillis, ma per la sua versione adulta, Muschietti vorrebbe Jessica Chastain:

“Lei ama il film e sembra che, in questo senso, i pianeti siano allineati, anche se dobbiamo ancora fare in modo che questo accada. Ci sono un sacco di idee per il resto del cast con cui sto giocando al momento, ma è un po’ prematuro riferire dei nomi in questo momento.”

Jessica Chastain sarebbe una scelta scontata, ma questo non vuol dire che non sia perfetta per il ruolo di una Bev adulta. Nella serie anni ’90, il ruolo era stato affidato ad Annette O’Toole, mentre il volto di Bev adolescente era quello di Emily Perkins.

Oltre a Bill Skarsgard (che interpreterà Pennywise) nel cast del film figurano anche Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs e Jeremy Ray Taylor.



Dopo la rinuncia di Cary Fukunaga (True Detective) con Will Poulter pronto a incarnare Pennywise, la regia è stata affidata ad Andy Muschietti (La Madre). Dan Lin, Roy Lee, Seth Grahame-Smith e David Katzenberg produrranno l’adattamento che segue quello televisivo degli anni Novanta con John Ritter e Tim Curry.

La storia originale è incentrata su sette bambini che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown, Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura. È stata confermata la formula dei due film: nel primo verrà rappresentata la vicenda con protagonisti i personaggi bambini, mentre il secondo si focalizzerà sui personaggi una volta adulti.