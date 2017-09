Bohemian Rhapsody: Mike Myers in trattative

Anche se le riprese di Bohemian Rhapsody sono già cominciate, la produzione del biopic su Freddy Mercury è ancora alla ricerca degli ultimi nomi per completare il cast.

Arriva infatti da Deadline la notizia che Mike Myers sarebbe in trattative per entrare a far parte del gruppo di attori guidato da Rami Malek e diretto da Bryan Singer.

Non ci sono ancora dettagli sul tipo di ruolo che Myers potrebbe interpretare, ma nel caso venisse coinvolto, sarebbe il volto più noto del cast insieme al protagonista di Mr. Robots.

Bryan May e Roger Taylor, membri dei Queen, saranno i produttori esecutivi. Questo coinvolgimento potrebbe portare dei problemi di lavorazione, data la vicinanza emotiva dei due al materiale originale.

Il ruolo di Freddy Mercury, per molto tempo passato dalle mani di Sacha Baron Cohen a quelle di Ben Wishaw, è arrivato adesso all’attore che forse riuscirà a rendere giustizia alla grande personalità del cantante e musicista prematuramente scomparso nel 1995. Rami Malek ha raggiunto la notorietà grazie a Mr. Robot, serie premiata e arrivata alla terza stagione.

Oltre a Rami Malek, che interpreterà Freddy Mercury, nel film ci saranno Ben Hardy, che sarà il batterista Roger Taylor, Gwilym Lee il chitarrista Brian May e Joe Mazzello sarà invece il bassista John Deacon. Il film è diretto da Bryan Singer.