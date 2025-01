Bill Skarsgård: 10 cose che forse non sai sull’attore

Quando hai un padre come Stellan Skarsgård è quasi impossibile non riuscire a sfondare nel mondo del cinema, specialmente quando si è in possesso del grandissimo talento di Bill Skarsgård. Figlio d’arte e attore emergente, Bill ha infatti già dimostrato in più occasioni di possedere un talento unico per dar vita a personaggi particolarmente spaventosi per aspetto o natura. Ad oggi, si è infatti distinto per aver dato vita ad alcuni cattivi già entrati nell’immaginario collettivo grazie alla reinterpretazione che egli ne ha dato.

I film di Bill Skarsgård

1. Ha recitato in celebri film. Nel 2000 fa il suo debutto sul grande schermo nel film Järngänget, al fianco del fratello Alexander Skarsgård. Da quel momento, per qualche anno continua a recitare in piccole produzioni di autori svedesi e il primo passo verso Hollywood lo compie solo nel 2012 quando accetta un ruolo nel film Anna Karenina, recitando al fianco di Keira Knightley, Jude Law e Alicia Vikander. Successivamente recita in Allegiant (2016), Atomica bionda (2017) e It – Capitolo uno (2017), che lo rende una star. Da quel momento recita in film come Assassination Nation (2018), Deadpool 2 (2018), Malvagi (2019) e It – Capitolo due (2019). Nel 2020 recita in Nine Days e poi in Le strade del male (2020), Barbarian (2022), John Wick 4 (2023), Boy Kills World (2023), The Crow – Il corvo (2024) e Nosferatu (2025), dove recita accanto a Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult e Willem Dafoe.

2. Ha preso parte ad alcune serie TV. Oltre a recitare per il grande schermo, Skarsgård è apparso anche su quello piccolo grazie a serie come Hemlock Grove (2013-2015), Castle Rock (2018-2019), basata sulle storie di Stephen King, Soulmates (2020) e Clark (2022). Riprenderà poi il ruolo del pagliaccio Pennywise in Welcome to Derry, serie prequel dei film It – Capitolo uno e It – Capitolo due.

Bill Skarsgård è il pagliaccio Pennywise in It

3. Ha apportato il suo inquietante sorriso al personaggio. Bill Skarsgård è in grado di sorridere in un modo così strano, da aver incuriosire il regista del film Andy Muschietti. Dopo che il regista ebbe modo di assistere al suo provino, rimase impressionato dalle qualità dell’attore e gli chiese di usare quel sorriso per il clown Pennywise. Skarsgård, come da lui raccontato, aveva originariamente sviluppato tale sorriso quando era bambino e cercava di spaventare i suoi fratelli.

Bill Skarsgård è il Conte Orlok in Nosferatu

4. È rimasto terrificato dal suo ruolo. Secondo quanto riferito, la preparazione per il ruolo del Conte Orlok è stata così intensa che Skarsgård ha dichiarato che si tratta dell’unico ruolo che lo ha veramente terrorizzato. In un’intervista con il regista Robert Eggers, Skarsgård ha dichiarato: “Non sono mai stato così terrorizzato da un ruolo e probabilmente non lo sarò mai più. L’intero viaggio è stato così intenso. Quando inizi ad evocare qualcosa che non sei tu, ti senti come un mero contenitore”. Dopo le riprese, ha dichiarato che “non avrebbe mai più interpretato un ruolo così malvagio come questo”.

5. Ha svolto un complesso lavoro sulla voce. Secondo Bill Skarsgård, la sua voce è stato l’aspetto della parte su cui ha dovuto lavorare di più, trascorrendo sei settimane prima delle riprese senza fare “molto altro che registrarmi. E sul set, continuavo a fare questi esercizi. Sembra una specie di canto di gola mongolo”. Bill Skarsgård si è inoltre allenato con un allenatore d’opera per abbassare la sua voce di un’ottava per rendere la voce del Conte Orlok il più profonda possibile. Il risultato è però sbalorditivo, con l’attore che è riuscito a fornire al suo terrificante personaggio una voce assolutamente memorabile.

Bill Skarsgård in The Crow – Il corvo

6. Ha suggerito alcuni dettagli per il suo personaggio. Nel film The Crow – Il corvo, remake del celebre film del 1994, Skarsgård interpreta il protagonista Eric. Come riportato dal designer grafico Nikola Prijic, è stato lo stesso attore ad aver avuto l’idea per il tatuaggio di una poesia sulla schiena del personaggio che si vede nel film. La poesia si chiama “Despair” di H.P Lovecraft. Inoltre, Skarsgård ha suggerito di dar vita ad un trucco che ricordasse vagamente quello del pagliaccio Pennywise, da lui interpretato in It – Capitolo uno e It – Capitolo due.

I fratelli e il padre di Bill Skarsgård

7. Fa parte di una nota famiglia di attori. Bill Skarsgård è figlio del famoso attore Stellan Skarsgård e della dottoressa My Günther. Il ragazzo ha ben quattro fratelli e una sorella, Alexander, Gustaf, Sam, Valter e Eija. Ma Bill non è il solo ad aver seguito le orme del padre: Alexader e Gustaf, suoi fratelli maggiori, già lavorano nel cinema come attori e registi. Bill ha inoltre due fratellastri, Ossian e Kolbjörn, nati dal secondo matrimonio del padre.

Bill Skarsgård ha una fidanzata e una figlia

8. Ha due figli Dopo anni di frequentazione con l’attrice Alida Morberg – con la quale ad oggi non è ancora sposato -, nell’ottobre del 2018 Bill Skarsgård ha avuto una figlia. Ma mentre la maggior parte dei neo papà riempie la nursery dei figli con peluche e decori dai colori pastello, Bill Skarsgård ha raccontato di aver riempire la stanza di sua figlia con centinaia di bambole di Pennywise. Nel 2023, i due sono poi diventati genitori per la seconda volta.

Bill Skarsgård non è su Instagram

9. Non possiede un profilo sul social network. L’attore ha in più occasioni dichiarato di non essere una grande fan dei social network, dove troppo spesso la vita privata si mescola con quella pubblica. Proprio per perseguire il desiderio di non condividere troppo di sé, ha deciso di non possedere alcun account ufficiale sul social Instagram né su altri social. Si possono tuttavia ritrovare alcune fan page grazie alle quali sarà possibile rimanere aggiornati sui suoi progetti.

L’età, l’altezza e il fisico di Bill Skarsgård

10. Bill Skarsgård è nato il 9 agosto 1990 a Vällingby, Svezia. L’attore è alto complessivamente 1,92 metri. Data quest’altezza, l’attore possiede un fisico particolarmente slanciato ma anche esile, che gli permette di passare con naturalezza da un ruolo all’altro risultando sempre di grande impatto come presenza scenica.

