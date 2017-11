Justice League: ecco perché è cambiato il costume di Batman

Quello visto in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League è, a detta di molti, la versione dell’Uomo Pipistrello più fedele alle pagine dei fumetti. Grazie forse alla visione di Zack Snyder e alla caratterizzazione fisica del personaggio, sono molti in punti di raccordo tra la figura cinematografica e quella disegnata da Frank Miller; primo fra tutti il Batsuit, leggermente modificato dal costumista Michael Wilkinson in Justice League che commenta così la scelta:

“Volevamo un Batsuit più chiaro rispetto a quello visto in Batman v Superman. Solitamente nella graphic novel Batman è ritratto con un costume grigio e un mantello nero che fa contrasto con il nero circostante […] Inoltre Zack amava l’idea che le braccia di Batman avessero questi inserti metallici per raccogliere o schivare i proiettili.“

Sono stati allora gli eventi narrativi di Justice League a determinare i maggiori cambiamenti nel costume di Bruce Wayne, nel film interpretato da Ben Affleck, come spiega lo stesso Wilnkinson:

“Nel film Batman deve affrontare sfide dall’intensità maggiore rispetto al passato, quindi abbiamo voluto dargli ciò che chiamo un ‘costume tattico’. Utile quando si trova nel mezzo di battaglie molto impegnative, dotato di strati esterni di armatura e dettagli extra, come la protezione per gli occhi”.

E voi cosa ne pensate del nuovo Batsuit?

Fonte: Cinemablend