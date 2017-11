Justice League: la scena post credits eliminata “riuniva i sette”

Gli affezionati ed esperti lettori dei fumetti sapranno benissimo che Hal Jordan, seconda Lanterna Verde della storia, fu uno dei membri fondatori della Justice League of America quando la DC Comics introdusse il team di supereroi nel numero 28 “The Brave and The Bold” (uscito nel 1960). La sua assenza in Justice League, ultimo capitolo del franchise arrivato in sala pochi giorni fa, ha lasciato perplessi i fan anche alla luce della scena post credits prima annunciata e successivamente eliminata dalla final cut di Zack Snyder e Joss Whedon. Ma andiamo nel dettaglio.

Una delle due scene previste dopo i titoli di coda vedeva Kilowog e Tomar-Re raggiungere Bruce Wayne nella sua casa sul lago (con Batman che “riuniva i sette”), ma l’incontro è stato del tutto cancellato e sostituito dai piani di Lex Luthor che su una barca decide di formare la sua Injustice League con Deathstroke.

A svelare la decisione della Warner Bros. è un addetto agli effetti speciali sul forum Reddit (lo stesso che ha respinto qualsiasi ipotesi sull’esistenza di una director’s cut del film). In realtà un piccolo spazio di Justice League è stato dedicato alle Lanterne Verdi, con Bruce Wayne e Diana Prince che ricordano gli eventi delle antiche battaglie per proteggere le scatole madri da Steppenwolf, ed è probabile che ai personaggi verrà data una degna rappresentazione nel progetto sulle Green Lantern Corps annunciato dalla produzione.

Questo, insieme a Aquaman di James Wan, Wonder Woman 2 di Patty Jenkins e Shazam!, andrà a comporre la nuova serie di titoli del DC Cinematic Universe.

