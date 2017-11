Kevin Feige rassicura i fan: “So quando verrà annunciata la Fase 4”

A pochi giorni dall’uscita in sala di Thor: Ragnarok, diciassettesimo film del Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige è tornato a parlare del futuro degli studios e dei progetti che andranno a completare sia la Fase 3 che l’attesissima Fase 4. Ed è in un’intervista concessa a Collider che il produttore dichiara i piani dei Marvel Studios da qui al 2020:

“So con certezza quando verrà annunciata la Fase 4. Ai fan dico solo di rilassarsi e godersi ciò che resta della Fase 3: non manca molto ma per ora vogliamo concentrarci sui prossimi sei film in cantiere“.

Come già annunciato da tempo, i sei titoli menzionati da Feige sono, nello specifico, Black Panther (in arrivo a febbraio 2018), Avengers: Infinity War Parte 1 e 2, Ant-Man and The Wasp, Captain Marvel, il sequel di Spider-Man: Homecoming e Guardiani della Galassia 3.

A chi invece chiedeva che fine farà e se avrà un seguito cinematografico Doctor Strange, per ora non coinvolto in alcun progetto escluso Infinity War, Feige risponde che “Ci piacerebbe moltissimo esplorare la sua storia e raccontare di più del personaggio. Staremo a vedere“.