Leonardo DiCaprio vorrebbe essere Stan Lee al cinema

Dopo aver dato l’anima ed essere stato ripagato con l’Oscar per The Revenant, Leonardo DiCaprio pensa al prossimo progetto cinematografico da attore.

E mentre c’è chi lo vorrebbe nei panni del Joker di Scorsese e lui che invece sembra sempre più concentrato nel suo impegno a difesa dell’ambiente, arriva una dichiarazione molto interessante da parte di Stan Lee.

Il celebre fumettista di casa Marvel ha infatti dichiarato che Leonardo DiCaprio sarebbe interessato a portare un suo biopic sul grande schermo.

Ecco cosa ha detto Lee al HasCon (Hasbro Con 2017): “Che ci crediate o no, ho già discusso di questa cosa (un biopic) con Leonardo DiCaprio. Lui è un mio vicino e stavamo parlando di questo qualche mese fa e lui ha detto ‘Sarebbe divertente fare la tua storia al cinema’. E io ‘Bene, ti farò un’audizione’. Bisogna essere sicuri se è capace.”

Sembra sicuramente una svolta interessante per la carriera di DiCaprio, che non ha mai nascosto la sua propensione ai biopic. Il suo film da Oscar era infatti una storia biografica (rimaneggiata), ma anche alcuni dei suoi maggiori successi, come Prova a Prendermi, The Wolf of Wall Street o ancora J. Edgar e The Aviator.

Tra i prossimi progetti di Leonardo DiCaprio c’è il film The Black Hand, un altro biopic in cui l’attore sarà l’agente Joe Petrosino, e Killers of the Flawer Moon, in cui sarà di nuovo diretto da Martin Scorsese.