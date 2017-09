Gotham City Sirens: Priyanka Chopra è Catwoman – fanart

È stata diffusa una nuova fanart che vede Priyanka Chopra nei panni di Catwoman, in vista del casting per Gotham City Sirens del personaggio DC Comics.

L’attrice indiana, che abbiamo visto nel ruolo della villain in Baywatch, è nota al nostro pubblico per la serie tv Quantico. Ecco il disegno. Che ve ne pare?

CORRELATI:

I primi dettagli, per la verità ancora scarsi, parlano ovviamente di un coinvolgimento di Margot Robbie e di un suo ruolo anche nella produzione del film. La sceneggiatura è affidata a Geneva Robertson-Dworet, che è stata reclutata anche per il nuovo film in sviluppo su Tomb Raider.

Gotham City Sirens è una serie della DC Comics scritta da Paul Dini e disegnata da Guillem March. Come accennato, le protagoniste della serie sono Catwomna, Poison Ivy e Harley Quinn. Il primo numero risale al 2009 lanciato come appendice di Batman Reborn.

Tutte le protagoniste sono approdate al cinema almeno una volta. Harley quest’anno con Margot Robbie, Poison Ivy con le fattezze di Uma Thurman e Catwoman con le tre diversissime interpretazioni di Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway.