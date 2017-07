The War – Il Pianeta delle Scimmie: una featurette ripercorre la storia di Cesare

È stata diffusa dalla 20th Century Fox una nuova featurette di The War – Il Pianeta delle Scimmie in cui ripercorriamo la storia di Cesare (Andy Serkis), la scimmia che per prima si è evoluta, distanziandosi dai suoi simili e “trasformandosi” pian piano nel leader che condurrà la Nazione delle Scimmie nel prossimo film di Matt Reeves.

La sinossi di The War – Il Pianeta delle Scimmie

In The War – Il Pianeta delle Scimmie, il terzo capitolo del franchise di blockbuster acclamato dal pubblico, Caesar e le sue scimmie sono forzati a intraprendere un conflitto mortale contro un’armata di uomini guidati dal Colonnello, una persona senza scrupoli. Dopo che le scimmie hanno affrontato terribili perdite, Caesar combatte con il suo istinto più oscuro e intraprende la sua solitaria e mitica impresa per vendicare la sua specie. Quando il suo viaggio lo porta faccia a faccia con il Colonnello, i due sono costretti a combattersi in una battaglia epica che determinerà il fato di entrambe la specie e il futuro del pianeta.

Confermati nella produzione, ci sono il regista Matt Reeves e i protagonisti, Andy Serkis nei panni di Caesar e Woody Harrelson in quelli del Colonnello.

Il film è atteso al cinema per il 13 luglio 2017.