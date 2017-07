Colin Trevorrow rimpiange di non essere più un fan “normale” di Star Wars

Colin Trevorrow è impegnato nella regia di Jurassic World Fallen Kingdom ma il suo prossimo film sarà Star Wars Episodio IX. Per quanto felice di essere entrato a far parte della famiglia Lucasfilm, il regista ha lamentato l’impossibilità, adesso di comportarsi semplicemente da fan nei confronti del franchise.

Star Wars Episodio IX: Colin Trevorrow sull’assenza di Carrie Fisher

Parlando con Empire, Colin Trevorrow ha dichiarato: “Sfortunatamente, Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson è il primo film di Star Wars che non sarò in grado di guardare come un membro del pubblico. Ho avuto il privilegio con Il Risveglio della Forza. Mi sono seduto al cinema con i miei figlio e cominciato a ridere con l’opening crawls. Con Rogue One è stato lo stesso. Ma quel tempo è finito. Star Wars non è più qeulal esperienza per me. Se c’è qualcosa di triste in merito a questo, è che non posso più fare in quel modo.”

Chiaramente essendo adesso coinvolto nella fase produttiva, la saga diventa un lavoro e non più solo un divertimento. Speriamo che sappia svolgerlo al meglio!

Star Wars Gli Ultimi Jedi: il primo trailer del film

