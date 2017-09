Venezia 74, tutti i vincitori: Leone d’Oro a Guillermo del Toro

La 74° Mostra del Cinema di Venezia è giunta al termine e stasera sono stati assegnati gli attesissimi premi. Ecco tutti i vincitori di Venezia 74.

I vincitori di Venezia 74

Leone d’Oro per il miglior film – The Shape of Water di Guillermo del Toro

Leone d’Argento per la migliore regia – Xavier Legrand per Jusqu’a la garde

Leone d’Argento, Gran premio della Giuria – Foxtrot di Samuel Maoz

Premio Speciale della Giuria – Sweet Country di Warwick Thorton

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile – Kamel El Basha per The Insult di Ziad Doueiri



Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile – Charlotte Rampling per Hannah di Andrea Pallaoro

Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente – Charlie Plummer per Lean on Pete

Premio per la migliore sceneggiatura – Martin McDonagh per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” – Jusqu’a la garde di Xavier Legrand

Selezione Orizzonti

Premio Orizzonti – Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli

Premio Orizzonti alla regia – Vahid Jalilvand per No Date, No Signature

Premio Speciale della Giuria – Caniba di Lucien Castaing-Taylor e Véréna Paravel

Premio migliore sceneggiatura – Los versos del olvido di Alireza Khatami

Premio Orizzonti Cortometraggio – Gros Chagrin di Céline Devaux

Premio alla migliore interpretazione maschile – Navid Mohammadzadeh per No Date, No Signature di Vahid Jalilvand

Premio alla migliore interpretazione femminile – Lyna Khoudri per Les Bienheureux di Sofia Djama

Venezia Classici



Miglior documentario sul cinema – The Prince and the Dybbuk

Miglior film restaurato – Idi i smorti

Premio VR Story

Arden’s Wake – Miglior Virtual Reality

Bloodless – Miglior storia

La camera insabbiata – Migliore esperienza VR

[foto film leone d’oro]

La 74ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica si è svolta a Venezia dal 30 agosto al 9 settembre 2017; anche quest’anno è diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta.

Quest’anno, senza madrina, Venezia 74 ha dato il benvenuto ad un padrino d’eccellenza, l’attore italiano Alessandro Borghi. L’elenco dei film in programma alla 74ª Mostra è stato annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta il 27 luglio 2017 a Roma. La giuria è presieduta dall’attrice americana Annette Bening.

Downsizing di Alexander Payne è stato selezionato come film d’apertura della manifestazione.