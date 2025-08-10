Giornate degli Autori 2025: Dario Argento insignito del Premio alla Carriera intitolato ad Andrea Purgatori

SIAE – Società Italiana degli Autori e Editori, main partner della 22ª edizione delle Giornate degli Autori, torna a sostenere e a promuovere la creatività del cinema made in Italy.

Quest’anno conferisce a Dario Argento, Maestro italiano del cinema di suspence, il Premio alla Carriera intitolato dal 2023 ad Andrea Purgatori, consegnato lo scorso anno ad Alice Rohrwacher e negli anni precedenti ad autori come Luca Guadagnino, Mario Martone e Paolo Sorrentino, ai quali il premio è stato conferito nel corso delle precedenti edizioni delle Giornate degli Autori.

Dario Argento non ha bisogno di presentazioni: instancabile innovatore del cinema di genere, artigiano della tensione e plasmatore di incubi, ha firmato alcuni dei film horror più amati della storia della settima arte, da Il gatto a nove code(1971) a Suspiria (1977), da Inferno (1980) a Phenomena (1985), passando per Due occhi diabolici (1990) firmato con George A. Romero e la sua opera più conosciuta, Profondo rosso (1975). Sempre animato da una libertà creativa intima e rivoluzionaria, è stato pioniere di un nuovo modo di rappresentare la tensione, terrorizzando generazioni di spettatori e ispirando schiere di cineasti italiani e internazionali tra cui John Carpenter, Guillermo del Toro e Quentin Tarantino.

Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE, ha annunciato il riconoscimento con la seguente motivazione: “SIAE è orgogliosa di rendere omaggio a un Maestro del nostro cinema, che ha fatto della creatività e della libertà espressiva la sua firma. Dario Argento ha rivoluzionato l’immaginario cinematografico con uno stile unico, che ha attraversato i confini del genere fondendo scrittura, regia e visione in un linguaggio iconico e dimostrando che l’ombra e il mistero possono essere raccontati con ritmo e profondità”.

Il premio verrà consegnato lunedì 1° settembre alle ore 17:00, presso la Sala Perla del Palazzo del Casinò, dal Presidente della SIAE Salvatore Nastasi.