Aaron Sorkin al lavoro su un sequel di The Social Network: “Incolpo Facebook per l’assalto al Campidoglio”

Lo sceneggiatore Aaron Sorkin ha confermato, durante una registrazione in diretta del podcast The Town, di essere attualmente al lavoro su una sorta di sequel di The Social Network, l’acclamato dramma di David Fincher del 2010 sulla creazione di Facebook che gli è valso l’Oscar per la migliore sceneggiatura adattata. Sorkin ha affermato che scriverà degli ultimi anni della società di Mark Zuckenberg, in quanto “do la colpa a Facebook per quanto accaduto il 6 gennaio“.

Aaron Sorkin non ha voluto rispondere sul perché ritiene Facebook il responsabile dell’assalto dei sostenitori di Trump al Campidoglio degli Stati Uniti, ma ha stuzzicato affermando: “Per saperlo dovrete comprare un biglietto per il cinema“. “Sì, sto cercando di scrivere un film su questo argomento“, ha poi spiegato. “Facebook ha, tra l’altro, messo a punto il suo algoritmo per promuovere il materiale più divisivo possibile. Perché è questo che aumenta il coinvolgimento. Questo è ciò che vi porterà a quello che nei corridoi di Facebook chiamano ‘lo scroll infinito'”.

“Si suppone che in Facebook ci sia una tensione costante tra crescita e integrità. Non è così. C’è solo crescita“. Aaron Sorkin ha poi aggiunto che: “Se Mark Zuckerberg si svegliasse domani mattina e si rendesse conto che non c’è nulla che si possa comprare per 120 miliardi di dollari che non si possa comprare per 119 miliardi di dollari, ‘Allora che ne dici se faccio un po’ meno soldi? Aumenterò l’integrità e diminuirò la crescita”. Sì, è possibile farlo cambiando onestamente un uno con uno zero e uno zero con un uno“.

Aaron Sorkin e il sequel di The Social Network

Qualsiasi cosa Sorkin stia preparando sembra più un successore spirituale di The Social Network che non un sequel diretto. Il film del 2010, interpretato da Jesse Eisenberg nel ruolo del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, è stato un successo di critica (ha ottenuto otto nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film) e di botteghino, con 224 milioni di dollari al box office mondiale. Quentin Tarantino lo ha addirittura definito il miglior film degli anni 2010.

Sorkin ha ventilato per la prima volta l’idea di scrivere un sequel di The Social Network nel 2021, quando ha detto che “quello che è successo con Facebook negli ultimi anni è una storia che vale la pena di raccontare, e c’è un modo per raccontarla come seguito di ‘The Social Network’, e questo è quanto so“. Ma una volta aveva anche detto, durante il podcast “Happy Sad Confused”, che l’unico modo per far avanzare un sequel del film è che David Fincher accetti di dirigerlo. Tuttavia, il regista si era detto non particolarmente interessato alla cosa.