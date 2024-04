Anthony e Joe Russo sul possibile ritorno di Iron Man nel MCU: “Abbiamo chiuso quel capitolo”

Robert Downey Jr. ha riacceso l’entusiasmo dei fan della Marvel all’inizio di questo mese, quando ha dichiarato alla rivista Esquire che sarebbe “felice” di tornare nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Tony Stark/Iron Man. C’è solo un intoppo: Iron Man è morto in Avengers: Endgame. Ma il multiverso in continua espansione del MCU lascia certamente la porta aperta al ritorno di Downey (basti pensare a Hugh Jackman, che torna a interpretare una diversa iterazione di Wolverine in Deadpool & Wolverine nonostante il suo eroe originale degli X-Men sia morto in Logan – The Wolverine).

In una recente intervista con GamesRadar+, però, i registi di Avengers: Endgame Anthony e Joe Russo hanno espresso un certo sconcerto per il potenziale ritorno dell’Iron Man di Downey nel MCU, dopo aver ucciso il personaggio in modo così eroico nel loro film da record. “Non so come farebbero“, ha detto Anthony. “Non so quale sarebbe la strada da percorrere“. Joe ha aggiunto: “Voglio dire, abbiamo chiuso quel capitolo, quindi spetterebbe a loro capire come riaprirlo“.

Per quel che vale, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige non sembra troppo interessato a riportare sul grande schermo l’Iron Man di Downey. “Abbiamo intenzione di conservare quel momento e di non toccarlo di nuovo“, aveva detto Feige a proposito della morte di Iron Man. “Abbiamo lavorato tutti duramente per molti anni per arrivare a quel momento, e non vorremmo mai annullarlo magicamente in alcun modo“. Si direbbe dunque che non c’è da aspettarsi di rivedere Downey Jr. come Tony Stark sul grande schermo.