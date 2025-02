Jesse Eisenberg: 10 cose che forse non sai sull’attore

Tra gli attori più talentuosi della sua generazione, Jesse Eisenberg ha negli anni tolto ogni dubbio sulle sue capacità con alcune straordinarie interpretazioni. Spaziando dalla commedia all’horror, dal dramma al cinecomic, l’attore ha saputo conquistarsi un posto di rilevo nel panorama cinematografico attuale, ottenendo continuamente le attenzioni di critica e pubblico.

Ecco 10 cose che forse non sai di Jesse Eisenberg.

I film di Jesse Eisenberg

1. Ha recitato in celebri film. Eisenberg debutta sul grande schermo nel 2002, quando ottiene due piccoli ruoli nei film Roger Dodger e Il club degli imperatori. Successivamente prende parte a pellicole di successo come The Village (2003), Il calamaro e la balena (2005), Benvenuti a Zombieland (2009) e The Social Network (2010), grazie a cui ottiene fama mondiale. Da qui in poi partecipa a pellicole di alto profilo come To Rome with Love (2012), Now You See Me (2013), The End of the Tour (2015), Segreti di famiglia (2015), American Ultra (2015), Batman v Superman (2016), Café Society (2016), Now You See Me 2 (2016), Operazione Hummingbird – È tutto appeso a un filo (2018), Vivarium (2019) e Zombieland – Doppio colpo (2019), dove recita nuovamente accanto a Emma Stone e Woody Harrelson.

I film di oggi di Jesse Eisenberg

A partire dal 2020, Eisenberg ha recitato in Resistance – La voce del silenzio (2020), Zack Snyder’s Justice League(2021) – dove ha un cameo non accreditato nei panni di Lex Luthor – Manodrome (2023) e Sasquatch Sunset (2024). Nel 2024 recita anche accanto a Kieran Culkin in A Real Pain, film da lui anche scritto e diretto.



2. Ha partecipato anche ad alcune serie TV. L’attore vanta anche diverse partecipazioni televisive, tra cui il ruolo di Kenny Green nella serie Get Real (1999-2000), in The Newsroom (2012) e in un episodio di Modern Family (2014). Torna poi sul piccolo schermo con la miniserie Fleishman a pezzi (2022). Prossimamente sarà anche protagonista di una serie di sua ideazione intitolata Bream Gives Me Hiccups.

3. Ha lavorato anche come doppiatore e regista. L’attore è inoltre noto per essere il doppiatore del personaggio Blu, protagonista dei due film d’animazione Rio e Rio 2 – Missione Amazzonia, rispettivamente del 2011 e del 2014. Nel 2022, invece, Eisenberg debutta alla regia con il film Quando avrai finito di salvare il mondo, con protagonisti Finn Wolfhard e Julianne Moore. Nel 2024 dirige il suo secondo film, A Real Pain, dove recita accanto a Kieran Culkin. Attualmente è al lavoro su un nuovo film da regista descritto come una commedia musicale.

Jesse Eisenberg è Mark Zuckenberg in The Social Network

4. Si è documentato sul vero Mark Zuckenberg. Come parte della sua ricerca, Jesse Eisenberg ha letto una copia della domanda di ammissione al college di Mark Zuckerberg. Il saggio del fondatore di Facebook si concentrava sulla sua passione per la scherma, così Eisenberg ha preso un paio di lezioni. Si è subito reso conto che questo influenzava la sua postura e il modo in cui si muoveva e ha applicato questa conoscenza alla sua interpretazione del personaggio. Inoltre, prima delle riprese, Eisenberg ha creato un falso account Facebook a scopo di ricerca, chiudendolo al termine delle riprese.



Jesse Eisenberg ha interpretato Lex Luthor

5. Non apprezza la sua interpretazione del personaggio. Nonostante Eisenberg si fosse detto disponibile a riprendere il ruolo in futuro, ha in seguito rivelato di non essere del tutto soddisfatto della sua interpretazione di Luthor, specialmente considerando l’impatto negativo che ha avuto sulla sua carriera. Quando poi Nicholas Hoult è stato scritturato per il ruolo di Lex Luthor in Superman (2025), il consiglio di Eisenberg al collega è stato semplicemente: “Non guardarmi”.

Jesse Eisenberg ha recitato in Modern Family

6. È stato guest star di un episodio. Nell’episodio Under Pressure, dodicesimo episodio della quinta stagione di Modern Family, Eisenberg compare come guest stare nei panni di Asher, il vicino ambientalista di Mitchell e Cameron. Nell’episodio, si genera una faida tra lui e Mitch su chi sia più ambientalista. Alla fine, Asher ammette di non avere molti amici proprio a causa del suo stile di vita ultra ecologico. Mitch propone quindi ad Asher di cenare con loro, ma Lily si oppone quando lui le chiede se la sua casa delle bambole è stata costruita con materiali sostenibili.

Jesse Eisenberg dirige A Real Pain

7. Eisenberg ha portato in scena a teatro un testo da lui scritto, dove interpreta un personaggio con caratteristiche ispirate alle sue personale. Uno dei personaggi di questa commedia è una cugina polacca sopravvissuta all’Olocausto, basata sulla cugina polacca che Eisenberg ha realmente visitato nel 2008. In seguito, egli ha scritto un’altra commedia che ha rappresentato nel West End, dove interpreta il ruolo di Benji. Ha da qui avuto l’idea di unire questi protagonisti per una storia comune, ed è così che ha concepito il film A Real Pain.

Emma Stone ha prodotto il film di Jesse Eisenberg

Emma Stone e Jesse Eisenberg sono ottimi amici, avendo recitato insieme nei due Zombieland. Stone ha inoltre prodotto entrambi i film di Eisenberg e lui si è detto eternamente grato per questo suo supporto. Proprio parlando della Stone, Eisenberg ha detto: “Chiunque al mondo si trovi ad aprire la cartella di una ‘versione finale’ [di una sceneggiatura] vorrebbe scrivere qualcosa per Emma Stone. Lei è la più grande di tutti in tutto. A un certo punto probabilmente avrò la presunzione di scrivere qualcosa per lei”.

Jesse Eisenberg, Anna Strout e il figlio

8. Ha un figlio. Dopo otto anni di relazione, nel 2013 l’attore interrompe la storia con Anna Strout, direttrice di un’organizzazione artistica. Dal 2013 al 2015 ha una relazione con l’attrice Mia Wasikowska, conosciuta sul set del film The Double. Nel 2015 tuttavia, Eisenberg torna con la precedente compagna, da cui ha poi un figlio nato nel marzo 2017 chiamato Banner.

Jesse Eisenberg ha un disturbo ossessivo-compulsivo

9. L’attore ha più volte menzionato di soffrire di un disturbo ossessivo-compulsivo. Stando alle sue parole, l’attore evita in tutti i modi di calpestare le crepe per strada, o ancora cerca sempre di tenersi all’interno della geometria del pavimento. Prima di entrare in una stanza ha infatti dichiarato di dover passare alcuni secondi a studiare la natura del pavimento per poter soddisfare il suo bisogno di precisione.

L’età e l’altezza di Jesse Eisenberg

10. Jesse Eisenberg è nato a New York, negli Stati Uniti, il 5 ottobre 1983. L’altezza complessiva dell’attore è di 1,74 metri.

