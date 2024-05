Bad Boys: Ride or Die, Will Smith in cerca di vendetta nel final trailer

La Sony Pictures ha pubblicato un nuovo trailer di Bad Boys: Ride or Die, che uscirà nelle sale tra poche settimane, il 7 luglio, in ITALIA il 13 Giugno. Buone notizie per gli appassionati di cinema: il film sarà proiettato anche in formati premium come IMAX, 4DX e Dolby, oltre agli schermi standard. Chris Bremmer, che ha scritto la sceneggiatura dell’amato sequel di 2020 legacy, Bad Boys for Life, torna sulla sedia dello scrittore per Bad Boys: Ride or Die.

Come i fan di Bad Boys si aspettano da anni, il nuovo trailer mostra un sacco di azione e di azione, oltre ad alcune scene mozzafiato e ad alcune anticipazioni di momenti emotivamente pesanti. Le star Will Smith e Martin Lawrence hanno recentemente anticipato archi narrativi più profondi per i loro personaggi, in particolare per il Marcus di Lawrence, perché Bad Boys: Ride or Die cerca di rompere gli schemi e dimostrare che sono tornati in sella per qualcosa di più di un semplice guadagno. La Sony Pictures ha rilasciato costantemente nuovi teaser e poster in vista del film, ognuno dei quali mostra Smith e Lawrence che si muovono nella splendida città di Miami in modi che non abbiamo mai visto prima.

Bad Boys: Ride or Die” sarà l’ultimo film di “Bad Boys”?

Non è stato comunicato ufficialmente se Bad Boys: Ride or Diesarà l’ultimo capitolo del viaggio di Mike e Marcus, ma entrambi gli attori hanno espresso interesse nel continuare la storia oltre questo film. Il capitolo più recente, Bad Boys for Life del 2020, è stato accolto molto bene sia dai recensori che dai fan, ottenendo un punteggio “certified fresh” del 76% dalla critica e una valutazione quasi perfetta del 96% dal pubblico sul sito aggregato Rotten Tomatoes. Questi numeri si sono tradotti in uno straordinario successo al botteghino: il film ha incassato più di 200 milioni di dollari in territorio nazionale e internazionale per un totale mondiale di 426 milioni di dollari, compreso un weekend di apertura nazionale di oltre 70 milioni di dollari. Tutto questo con un budget dichiarato di 90 milioni di dollari; se i Bad Boys riusciranno a continuare a rastrellare grandi quantità di denaro con un budget di 90 milioni di dollari (considerato piuttosto basso per i blockbuster moderni), si saranno più che guadagnati la possibilità di fare altri film in futuro.