Deadpool & Wolverine, le foto dietro le quinte rivelano sguardi inediti ai costumi dei protagonisti!

Dopo un paio di settimane intense che ci hanno visto ricevere aggiornamenti quasi quotidiani su Deadpool & Wolverine, ultimamente è tutto tranquillo. Ora, però, i Marvel Studios hanno pubblicato nuove foto dietro le quinte che mostra il regista Shawn Levy e le star Hugh Jackman (Wolverine) e Ryan Reynolds (Deadpool) sul set di Time Variance Authority del trequel.

I costumi colorati spiccano e, ancora una volta, non c’è traccia della maschera di Logan. O è presente in Deadpool & Wolverine solo per una o due scene o è stato deciso che coprire il volto di Hugh Jackman nei materiali di marketing non è una mossa saggia.

“Tutti pensavano che il ritorno di Hugh fosse il risultato di me o di Ryan che lo assillavamo o lo sollecitavamo senza sosta“, ha detto recentemente Levy a proposito del ritorno di Jackman nei panni di Wolverine. “Ma ancora più miracolosamente, questo è stato il risultato di un’epifania di Hugh Jackman. Voleva fare questo team-up di Logan e Deadpool, e quindi è stata davvero una telefonata che ha aperto il cielo e che ha cambiato tutto“.

“Si tratta ancora di Wade che ha a che fare con alcuni problemi, ma si tratta molto di due personaggi, due eroi e due uomini tormentati sollevati insieme in un viaggio condiviso“, aggiunge il regista.

“Essendo un film a due mani, una storia di petrolio e acqua, questo film trae ispirazione dai grandi film di quel genere. Ciò significa tutto, da Fuga di mezzanotte [1988] e 48 ore [1982] a Rain Man [1988] e Planes, Trains and Automobiles [1987], queste missioni che accoppiano una coppia di personaggi male assortiti. La gioia che proviamo come pubblico nel vedere il rapporto che si evolve“. Ecco le foto di seguito:

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.