Warner Bros Italia ha diffuso il trailer ufficiale di Horizon: An American Saga, l’attesa epopea western di e con Kevin Costner. Questa estate, vivi il grande viaggio che ha fatto l’America. Horizon: An American Saga. Capitolo 1 al cinema dal 4 luglio. Capitolo 2 al cinema dal 15 agosto.

L’epopea western di Costner è in lavorazione da decenni, con l’attore che ha sviluppato il film come un unico film nel 1988, prima che si espandesse in una saga in più parti. Costner recita, dirige, scrive e produce entrambe le parte. Sebbene il Capitolo 1 e il Capitolo 2 abbiano confermato le date di uscita, Costner ha precedentemente dichiarato le sue intenzioni di realizzare quattro film dal concetto originale.

Il nuovo filmato mostrato sottolinea i rischi che Kevin Costner sta correndo con Horizon, creando un’enorme saga che si svolge in più di un decennio di tempo. Tuttavia, ha già dimostrato di essere un regista di talento con Balla coi lupi. Il fatto che questo sia stato un suo progetto appassionato fin dalla fine degli anni ’80 significa che rifletterà una storia che ha sempre voluto raccontare e che potrà finalmente rappresentarla sul grande schermo come ha sempre desiderato. Sappiamo che il film sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024.

Secondo la sinossi ufficiale del film, Horizon: An American Saga esplorerà un periodo di oltre un decennio di espansione nel West americano prima e dopo la guerra civile. Non è stato ancora rivelato nulla sul personaggio di Costner o su nessuno dei personaggi secondari, ma il film vanta un cast impressionante. Il film è diviso in due parti, Horizon: An American Saga – Capitolo 2 anche dovrebbe debuttare nel 2024.

Oltre a Costner, il cast di Horizon: An American Saga include Sienna Miller, Sam Worthington, Will Patton, Thomas Haden Church, Luke Wilson, Jena Malone, Dale Dickey, Abbey Lee, Isabelle Fuhrman, Jamie Campbell Bower, Michael Rooker e Giovanni Ribisi.