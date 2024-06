Balle spaziali: Josh Gad protagonista del sequel dell’amata parodia di STAR WARS

Sono anni che si parla di un potenziale sequel di Balle spaziali e ora è stato confermato che il seguito della parodia di Guerre stellari degli anni ’80 di Mel Brooks è ufficialmente in lavorazione.

Il film è in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios, con Josh Gad (La bella e la bestia, Frozen, Wolf Like Me) come protagonista e produttore insieme a Brooks. Josh Greenbaum dirigerà il film da una sceneggiatura di Benji Samit, Dan Hernandez e Gad.

I dettagli della trama non sono ancora stati resi noti, ma il film originale era una vera e propria farsa, che seguiva la trama generale di Star Wars: Una nuova speranza e prendeva in giro altre ambientazioni spaziali o fantascientifiche come Star Trek, 2001: Odissea nello spazio, Il pianeta delle scimmie e Alien.

Balle spaziali

Balle spaziali è interpretato da Bill Pullman nel ruolo di Stella Solitaria, dal compianto John Candy nel ruolo di Barf, da Daphne Zuniga nel ruolo della Principessa Vespa, da Rick Moranis nel ruolo di Lord Dark Helmet e da Brooks nel doppio ruolo del Presidente Skroob e di Yogurt.

Non sappiamo se qualcuno di questi attori riprenderà i rispettivi ruoli o chi sarà interpretato da Gad.

Moranis ha rivelato di aver proposto a Brooks un sequel già nel 2013 con il titolo Spaceballs III: The Search for Spaceballs II. Non se ne fece nulla, ma nel 2015 Brooks disse che sarebbe stato interessato a realizzare un nuovo film dopo il prossimo film di Star Wars e sperava che Moranis riprendesse il suo ruolo. Il leggendario regista ha detto che gli piacerebbe che questa versione del film si chiamasse Balle spaziali 2: Alla ricerca di altri soldi.

Balle spaziali ha ricevuto recensioni contrastanti al momento dell’uscita (si trova al 52% su Rotten Tomatoes), ma ha sviluppato un seguito fedele nel corso degli anni.

Gad ha risposto alla notizia con un post su Instagram poco dopo la diffusione della notizia.

“Il mio telefono non è mai esploso così forte come oggi. Siamo molto eccitati! È ancora presto, ma lavorare con il leggendario Mel Freaking Brooks per realizzare qualcosa di degno di questo franchise e della sua eredità è stato un sogno che si è avverato”. Io e @benjisamit @cubanmissiledh @josh.greenbaum @kevinsalter1 adoriamo l’altare di tutto ciò che è Brooks e stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere al fianco di Mel per assicurarci che abbiate ciò per cui avete aspettato 37 lunghi anni. TUTTO”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Josh Gad (@joshgad)

“In una galassia lontana lontana, il pianeta Spaceball ha esaurito le sue scorte d’aria, lasciando i suoi cittadini dipendenti da un prodotto chiamato “Perri-Air”. Disperato, il presidente di Spaceball Skroob (Mel Brooks) ordina al malvagio Dark Helmet (Rick Moranis) di rapire la principessa Vespa (Daphne Zuniga) di Druidia, ricca di ossigeno, e di tenerla in ostaggio in cambio di aria. Ma l’aiuto per la principessa arriva sotto forma del pilota spaziale rinnegato Lone Starr (Bill Pullman) e del suo compagno mezzo uomo e mezzo cane, Barf (John Candy)”.