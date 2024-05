Come si inseriscono i film originali de Il pianeta delle scimmie nella nuova serie?

Il regno del pianeta delle scimmie (recensione) è l’ultimo arrivato di una serie molto prolifica, ma il regista del film non ha dimenticato le sue radici. Nel podcast Inside Total Film, Wes Ball ha teorizzato come il classico film di Charlton Heston, Il pianeta delle scimmie, si inserisca nella continuità più ampia. Kingdom si svolge tre secoli dopo la linea temporale di Cesare (Andy Serkis) dei film precedenti. Questo lascia molto spazio alla possibilità che il film originale che ha dato il via a tutto esista ancora.

“Penso che ci siano ancora molti, molti anni in mezzo, quando entra in scena la realtà di Charlton Heston, dove un’astronave cade dal cielo su un pianeta pieno di scimmie. La connessione di tutti questi film è sempre stata un po’ allentata, non sono come altri franchise là fuori che sono così assolutamente scolpiti nella pietra che non puoi violare le cose – è sempre stata un po’ allentata“.

La recente ondata di prequel di franchise popolari, come House of the Dragon o TheRings of Power, offre pochissima flessibilità. La storia di questi mondi fantastici è talmente nota che qualsiasi deviazione dal materiale di partenza può provocare notevoli ire da parte dei fan. Secondo la logica di Ball, la serie Apes è libera da tali restrizioni. Egli assicura persino agli spettatori che, nell’attuale cultura del reboot, non c’è alcun timore che l’interpretazione di Heston venga messa in ombra.

Il pianeta delle scimmie regna ancora sovrano

Il pianeta delle scimmie del 1968 è stato un’impresa monumentale per i film di fantascienza. Mantenendo l’86% su Rotten Tomatoes, il film rimane lo standard a cui tutti gli altri vengono paragonati. Con una serie di battute di dialogo citabili e l’interpretazione appassionata di Heston, il commento sociale lo rende un classico. Anche se in passato è stato rifatto in uno degli adattamenti più controversi, Ball non crede che l’attuale franchise vada in quella direzione.

“Nella mia mente, se potessimo scegliere, non torneremmo indietro e rifaremmo la versione del 1968, ma costruiremmo tutto il percorso fino ad essa e poi ricominceremmo da capo, tornando a guardare la versione del ’68 e il franchise“, ha spiegato Ball. Intende mantenere intatta l’eredità e non vede alcun motivo per cui debba essere rifatta. E poiché c’è molto spazio tra un film e l’altro, può lasciare che Il pianeta delle scimmie esista da solo.

Qualsiasi remake de Il pianeta delle scimmie probabilmente impallidirebbe rispetto all’originale. Gli effetti pratici sono ancora magistrali e il colpo di scena finale è diventato grande quanto il film stesso. Il film delle scimmie non dipende da un solo personaggio per andare avanti. Come ogni buon film di fantascienza, dipende dai temi che si traducono nella società attuale. Kingdom of the Planet of the Apes può tranquillamente esistere accanto al suo nonno ed essere perfettamente accettabile. A suo merito, Kingdom ha avuto una reazione promettente da parte della critica ed è una degna aggiunta al franchise. Gli spettatori potranno vedere questo manicomio nelle sale a partire dal 10 maggio.