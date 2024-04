Batman v Superman: la nuova action figure di Hot Toys ricrea fedelmente il Batman blindato di Ben Affleck

Hot Toys ha rivelato una nuova action figure in scala 1/6 di Batman v Superman: Dawn of Justice, che mostra il Crociato incappucciato di Ben Affleck con la sua Batsuit blindata per l'indimenticabile battaglia con l'Uomo d'Acciaio.