Deadpool & Wolverine: il concept art ufficiale offre il miglior sguardo al nuovo costume

Deadpool & Wolverine si avvicina rapidamente e, nei prossimi due mesi, inizieremo a vedere molto di più sul debutto del Mercenario dalla bocca larga nel MCU.

Un nuovo trailer arriverà probabilmente in tempo per il debutto nelle sale di Il Regno del Pianeta delle Scimmie, e da lì inizieremo presto a vedere action figure, promo art ufficiali (invece dei recenti leak), poster, spot televisivi e altro ancora. Ora, però, abbiamo un concept art del trequel.

Condivisa dal direttore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios Andy Park per promuovere l’uscita di Deadpool & Wolverine: The Art of the Movie, ci offre il miglior sguardo sul costume di Wade Wilson modificato dal MCU.

“Guidare il team di sviluppo visivo qui ai Marvel Studios per il prossimo film [Deadpool & Wolverine] è stata una cosa importante per me per tanti motivi“, spiega. “Una grande ragione è che, come alcuni di voi sapranno, ho iniziato la mia carriera come disegnatore di fumetti. E la persona che mi ha dato il mio [primo] lavoro è stato nientemeno che il creatore stesso di Deadpool [Rob Liefeld]“.

“Avrò sicuramente altro da dire una volta uscito il film. Non vedo l’ora! Per ora date un’occhiata e preordinate questo libro che mostra i concept design e le idee che il mio fantastico team [e io (e tanti altri fantastici artisti degli altri dipartimenti) abbiamo ideato per questo film!“

E aggiunge: “Non è la copertina definitiva, ma mostra il mio concept design di Deadpool“. Non vediamo l’ora di vedere i disegni delle varianti di Deadpool & Wolverine e speriamo che la data di uscita anticipata rispetto al solito non significhi che il libro sarà povero di spoiler.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.