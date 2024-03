Il regista Todd Haynes presenta il suo film “May December” con un video-collegamento in streaming. Per assistere alla diretta l’appuntamento è al cinema America (via Colombo 11 – Genova, tel. 010 4559703) giovedì 21 marzo ore 21.15, il primo giorno di programmazione. Candidato agli Oscar per la Migliore sceneggiatura originale, è interpretato da Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton e Cory Michael Smith. Ripercorre la storia di uno scandalo, in cui due donne si fronteggiano come in un gioco di specchi. Elizabeth (Portman) è un’attrice di successo che si trasferisce temporaneamente a casa di Gracie Atherton-Yoo (Moore), la donna che dovrà interpretare in un biopic. Anni prima Gracie si era trovata al centro di uno scandalo di cui avevano parlato tutti i mass media:moglie e madre esemplare in una cittadina del sud degli Stati Uniti, a 36 anni aveva iniziato una relazione extraconiugale con Joe Yoo (Melton), un tredicenne di origine coreana. La relazione era uscita allo scoperto e Gracie aveva lasciato marito e figlio per vivere alla luce del sole la sua storia con Joe, sfidando la disapprovazione dell’ex marito e del figlio, nonché della comunità di Savannah. Joe e Gracie si erano sposati, avevano avuto tre figli e avevano continuato a vivere nella loro cittadina proclamando il loro vero amore. L’arrivo di Elizabeth però farà da cartina di tornasole di tutti i problemi rimossi da Grace, che sfoggia un sorriso costante e un’inesauribile capacità di apparire indenne da quello scandalo.

Haynes scava a fondo nella psicologia complessa di Gracie, che gradualmente manifesta una sempre più inquietante incapacità di cogliere l’anomalia della sua situazione, e di rendersi conto che il suo sentimento per Joeha sfiorato il terreno pericoloso della manipolazione. Moore dissemina il film di tanti piccoli indizi della distorsione percettiva di Gracie, da una “zeppola” infantile che va e viene a una gestualità nervosa che rivela una compulsione al controllo (soprattutto di sé), offrendo al pubblico una prova d’attrice e l’attenzione a non schierarsi dalla parte del comune sentire attratto dalla tentazione di etichettare per semplificare.