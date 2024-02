L’autore americano Bret Easton Ellis è pronto a fare il suo debutto alla regia con Relapse, un film horror di alto profilo da lui scritto con protagonista il giovane Joseph Quinn visto nella quarta stagione di Stranger Things.

La SND con sede a Parigi si è unita al progetto come produttore, insieme a Nostromo di Adrian Guerra e Kiss & Kill di Simon Wallon. SND gestirà le vendite mondiali di Relapse, così come la distribuzione francese, e annuncerà il titolo all’EFM con un esclusivo sizzle reel.

Quinn, che vedremo prossimamente in A Quiet Place: Giorno 1 (guarda il trailer) e nel sequel Il Gladiatore, reciterà in Relapse nei panni di Matt Cullen, che entra in riabilitazione dopo aver assistito a una morte orribile durante una festa sotto l’effetto di droghe. Tre mesi dopo, è pronto a rimettere insieme la sua vita, soggiornando nella villa dei suoi genitori sulle colline di Los Angeles. Ma le cose intorno a Matt sono cambiate e tutto sembra sbilanciato.

“Alimentata dalla sua personalità instabile e dal potere invasore dei social media, la paranoia di Matt cresce, mettendo a rischio il suo programma di riabilitazione. Quando ricomincia a usarli, una presenza misteriosa inizia a crescere attorno a Matt e si rivela un mostro che lo perseguita fin da quando era adolescente. Il suo terapista cerca di aiutarlo, convinto che il mostro sia effettivamente nella testa di Matt”, si legge nella sinossi.

Bret Easton Ellis flirta con il mondo del cinema da decenni, poiché molti dei suoi libri iconici, da “American Psycho” a “Le regole dell’attrazione”, sono stati adattati per il grande schermo. Il suo ultimo libro, “Le Schegge”, un romanzo semi-autobiografico sui serial killer, è stato scelto dalla HBO per una miniserie. Ellis ha anche scritto quattro film, tra cui “The Canyons” del 2013 e “Smiley Face Killers” del 2020.

“Sono cresciuto guardando gli iconici film horror degli anni ’70”, ha detto Ellis. “Ho scritto ‘Lunar Park’, un romanzo horror, come omaggio a Stephen King. Mi sembra appropriato che il mio primo lungometraggio sia un film horror. C’è una semplicità in “Relapse” che sembra la forma perfetta per il mio debutto alla regia: qualcosa di diretto e di grande impatto”.

Ellis ha detto che “non ha mai visto un film di mostri nel tipo di ambientazione di lusso di Los Angeles di cui ho scritto e che conosco”. L’autore / regista, che parla della cultura pop nel “The Bret Easton Ellis Podcast”, ha descritto “Relapse” come un “film di mostri con i (suoi) personaggi caratteristici – giovani, belli, ricchi – al centro”. Ha anche detto che era “un film personale”. “Avrà le mie caratteristiche: sesso, droga e paranoia. Sarà anche un film divertente, entusiasmante e commerciale che piacerà a molte persone”, ha continuato.

Ramy Nahas, responsabile delle vendite internazionali di SND, ha affermato che “Relapse combina l’aspetto e l’atmosfera del genere horror con la prospettiva unica di Bret Easton Ellis”. “È il mix perfetto dei temi per cui Bret è famoso all’interno di un film mostruoso. Un autore di culto, un attore emergente e una sceneggiatura accattivante”, ha aggiunto Nahas.