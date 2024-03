Netflix ha svelato il trailer dell’adattamento live-action del leggendario manga City Hunter, che proporrà una versione moderna e aggiornata del manga ambientata nelle affollate strade di Shinjuku. “Quando il partner di Ryo, Makimura, viene ucciso, Ryo e la sorella di Makimura, Kaori, uniscono le forze per scoprire la verità“, si legge nella sinossi ufficiale ad oggi rilasciata. Diretto da Yuichi Satoh e interpretato da Ryohei Suzuki, il film sarà disponibile in streaming in tutto il mondo a partire da giovedì 25 aprile 2024, naturalmente solo su Netflix.

City Hunter: quello che c’è da sapere sul manga

City Hunter è un manga shōnen scritto e disegnato da Tsukasa Hōjō, pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal febbraio 1985 al novembre 1991. In Italia è stato pubblicato da Star Comics dal gennaio 1996 al marzo 1999 sulla collana Starlight, successivamente è stato ristampato dalla Panini Comics. Una serie anime, prodotta da Sunrise, è stata trasmessa in Giappone su Yomiuri TV dall’aprile 1987 all’ottobre 1991 ed è andata in onda anche in Italia dal gennaio 1997 sull’emittente televisiva Italia 7. Conta 140 episodi, divisi in quattro serie.

Proprio di recente al cinema era stato portato anche il film anime City Hunter: Angel Dust, che bilancia perfettamente il divertimento con una narrazione dalla forte componente narrativa. Il pubblico ha ritrovato infatti in questo film l’esilarante chimica fra Ryo e Kaori, da sempre fonte di risate assicurate, ma avrà anche l’occasione di scavare nel passato del protagonista. In questa avventura, lo sweeper si trova infatti ad affrontare la sua battaglia più grande, in quello che è l’inizio dell’epica conclusione del manga originale.