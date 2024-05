Crunchyroll presente al Festival di Annecy 2024

Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime di tutto il mondo, parteciperà al Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy dall’11 al 14 giugno in Francia. Crunchyroll porterà l’attesissimo anime sul mondo del calcio BLUE LOCK THE MOVIE -EPISODE NAGI-, la cui anteprima mondiale sarà parte della recentemente annunciata sezione ‘Annecy Presents’ section, e la serie anime di genere horror comedy Zom 100: Bucket List of the Dead, in concorso nella sezione TV Films. Inoltre, il SVP del Global Commerce di Crunchyroll, Mitchel Berger, condurrà un panel di settore per celebrare il mondo degli anime.

Il Festival di Annecy ispira e fa vibrare il mondo a ritmo dell’animazione, mettendo in evidenza il dinamismo creativo e la ricchezza che questo settore rappresenta. Dalle presentazioni esclusive delle ultime opere d’animazione alle dimostrazioni delle tendenze più recenti e future, passando per gli incontri con registi esperti e talenti emergenti, il Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy è una celebrazione emozionante in un contesto eccezionale.