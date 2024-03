Le prime foto sul set di Deadpool & Wolverine hanno offerto uno sguardo alla dimensine “Vuoto” e, dopo gli scioperi di Hollywood dello scorso anno, la produzione è ripresa e sono trapelati online altri momenti importanti di quelle sequenze.

Il Sabretooth di Tyler Mane è stato avvistato mentre si scontrava con il Deadpool e Logan, così come le varianti di Toad e Pyro, basate sulle versioni dei cattivi che abbiamo visto nei film degli X-Men della 20th Century Fox.

Da allora, abbiamo avuto un trailer di Deadpool & Wolverine che ha confermato il coinvolgimento dell’Authorityper le variazioni temporali che abbiamo visto in Loki e ha anche mostrato Alioth che fa strage di nemici sconosciuti.

Non è chiaro come tutto questo si legherà alla più ampia Saga del Multiverso o a ciò che abbiamo visto nelle due stagioni della serie TV con Tom Hiddleston; tuttavia, lo scooper @CanWeGetToast riporta che il 70-75% di Deadpool & Wolverine si svolge nella dimensione chiamata “Vuoto”.

Speriamo davvero che questo non significhi che assisteremo a qualcosa di simile in di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che faceva eccessivo affidamento alla materia che è stata utilizzata per dare vita al Regno Quantico). Si tratta comunque di una decisione creativa che apre le porte a numerosi cammei di Varianti tagliate e sembra confermare le teorie secondo cui i personaggi del titolo si troveranno bloccati in questa terra desolata alla fine della realtà.

È interessante notare che lo scooper aggiunge che una prima bozza della sceneggiatura prevedeva che il film si svolgesse durante gli eventi della trilogia originale degli X-Men. Questo è in linea con quanto abbiamo sentito all’inizio sui piani dei Marvel Studios per il threequel e scommettiamo che questa scelta è stata ridimensionato per via del fatto che sarebbe stato troppo costoso, in particolare per quanto riguarda il ringiovanimento di tutti i membri del cast originale!