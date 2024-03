A Bryan Tyree Henry, protagonista vocale della versione originale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, è stato chiesto di recente quale fosse lo stato di registrazione dell’attesissimo terzo (e presumibilmente ultimo) capitolo della trilogia dello Spider-Verse Spider-Man: Beyond The Spider-Verse, mentre sfilava sul tappeto rosso per la prima del suo ultimo film, Godzilla e Kong – Il nuovo Impero.

Bryan Tyree Henry ha dato un suggerimento estremamente intrigante, anche se sembra che abbia letto la sceneggiatura ma non abbia ancora finito di registrare le sue battute.

La star di Atlanta e Bullet Train ha dichiarato: “È in lavorazione, sta arrivando. Questo… è ancora più epico del precedente… Preparate i fazzoletti, sta per arrivare“.

“That one is even more epic than the last… get your hankies ready” : Brian Tyree Henry on ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ pic.twitter.com/7JqiKtITAS — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 26, 2024

Tyree Henry interpreta Jeff Morales, il padre di Miles, nella serie animata acclamata dalla critica. Come ricorderete, il punto principale della trama del film era la scoperta da parte di Miles che la morte del padre faceva parte del suo “evento canonico” di Spider-Man, e la sua determinazione a fermarlo a tutti i costi, anche a costo di affrontare gli Uomini Ragno di altri universi.

Pensate che questa sia una chiara indicazione del fatto che il padre di Miles non sopravviverà alla conclusione del film, visto che Henry ha lasciato intendere che farà piangere gli spettatori?

Con un budget di 100 milioni di dollari, Across the Spider-Verse ha generato 690,5 milioni di dollari in tutto il mondo, superando il suo predecessore. È stato il sesto film che ha guadagnato di più nel 2023 e il film che ha incassato di più per la Sony Pictures Animation.

Alla 96ª edizione degli Academy Awards, Across the Spider-Verse è stato candidato come miglior film d’animazione, ma ha perso contro Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki.