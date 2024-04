Dwayne Johnson: la cultura “Woke” mi infastidisce molto

Dwayne Johnson si sta preparando per un grande weekend a WrestleMania 40, ma di recente si è preso un po’ di tempo per deridere quella che definisce la cultura cancel e woke di oggi.

Durante un’apparizione su Fox News venerdì (via Variety), Dwayne Johnson ha parlato brevemente delle sue aspirazioni politiche, di cui si vociferava da tempo, e ha dichiarato di non avere intenzione di candidarsi a nessun tipo di carica. Parlando dello stato dell’America, Dwayne Johnson ha detto di non esserne felice, prima di menzionare che la “cultura woke” lo infastidisce.

“L’odierna cancellazione della cultura, la cultura woke, la divisione, eccetera, mi infastidiscono molto“, ha detto Dwayne Johnson. “Nello spirito di questa cultura, puoi soccombere ed essere ciò che gli altri vogliono che tu sia, oppure puoi essere te stesso ed essere reale… e questo potrebbe far arrabbiare e incazzare le persone, e va bene così“.

Dwayne Johnson non sosterrà nessun candidato alle presidenziali del 2024

Per quanto riguarda la politica, a Dwayne Johnson è stato chiesto di dare il suo sostegno a un particolare candidato alle presidenziali, come ha fatto nel 2020 quando ha appoggiato pubblicamente Joe Biden. Questa volta, ha detto Dwayne Johnson, non lo farà.

“L’appoggio che ho fatto anni fa a Biden è stata la decisione migliore per me in quel momento“, ha detto Dwayne Johnson. Ho pensato: “Sono in una posizione in cui ho una certa influenza e ho ritenuto che fosse mio compito esercitare la mia influenza [e] condividerla: Ecco chi appoggerò”. Non lo farò. All’epoca ero l’uomo più seguito al mondo, e lo sono ancora oggi, e lo apprezzo… ma ciò ha causato qualcosa che mi ha lacerato le viscere: la divisione. Questo mi ha colpito. Allora non me ne rendevo conto, sentivo solo che c’erano molti disordini e che avrei voluto che le cose si calmassero.