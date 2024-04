SUPERMAN: è questo il primo sguardo al nuovo mantello dell’Uomo del Domani?

Per commemorare l’inizio delle riprese all’inizio di quest’anno, il regista di Superman e co-CEO dei DC Studios James Gunn ha condiviso un primo sguardo al nuovo costume dell’Uomo d’Acciaio.

Abbiamo potuto vedere solo il petto dell’eroe, ma con un logo ispirato a Kingdom Come e una texture che probabilmente porterà il design complessivo più in linea con i fumetti, i fan sono stati per lo più soddisfatti di ciò che hanno visto.

Tuttavia, rimangono due grandi domande: Superman avrà il costume e che aspetto avrà il suo mantello?

Almeno una di queste potrebbe trovare risposta oggi, dopo che James Gunn ha risposto a una foto condivisa da David Corenswet del suo adorabile cagnolino. Come potete vedere, sullo sfondo è presente quello che sembra essere un mantello rosso, e la risposta del regista a un fan che glielo ha chiesto ha confermato che appartiene davvero al protettore kryptoniano di Metropolis.

Se è così, si tratta di un design vibrante e semplice che dovrebbe davvero spiccare sullo schermo quando Superman arriverà nelle sale il prossimo anno.

Questo accade dopo che James Gunn è intervenuto su Threads per smentire le recenti voci secondo cui Supes si scontrerà con Ultraman. Tuttavia, alcuni non sono riusciti a guardare sotto la superficie e a leggere tra le righe; pur confermando che Lex Luthor è l’antagonista principale del reboot, James Gunn non ha mai negato i piani per la comparsa di un clone di Superman.

Conclude addirittura il suo post suggerendo ai fan di smettere di fare spoiler e, in base a ciò che abbiamo sentito, Luthor al 100% non sarà l’unico cattivo di Superman. Il principale, certo, ma lo sceneggiatore e regista ha alcune idee ultra-cool che probabilmente non saranno confermate fino al rilascio del primo trailer… Date un’occhiata più da vicino a quello che potrebbe essere il mantello di Supermanqui sotto.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.