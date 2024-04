Fantastic Voyage: per James Cameron il remake sarà realizzato “molto presto”

Durante l’apparizione di James Cameron come ospite d’onore alla Cinematheque Française di Parigi, il leggendario regista ha fornito un aggiornamento sul remake del film di fantascienza del 1966 Fantastic Voyage.

James Cameron aveva espresso il suo interesse a produrre il remake di Fantastic Voyage fin dalla fine degli anni ’90, ma da allora ha riorientato la sua attenzione su uno dei suoi film di maggior incasso, Avatar. Il progetto di passione è stato a dir poco a lungo in fase di sviluppo, con Guillermo del Toro confermato alla regia già nel 2016.

Ora, a distanza di più di otto anni, James Cameron ha parlato del suo progetto di produrre un remake del film originale diretto da Richard Fleischer.

“Lo stiamo sviluppando da diversi anni e abbiamo intenzione di procedere molto presto. Raquel Welch non è disponibile, ma pensiamo di poter fare un buon film“, ha dichiarato James Cameron. Il remake, di cui si parla da tempo, sarà prodotto dalla Lightstorm Entertainment di Cameron e la sceneggiatura sarà affidata a David Goyer.

Di cosa parla Fantastic Voyage?

Il film Fantastic Voyage è incentrato su uno scienziato di nome Jan Benes (Jean Del Val), entrato in coma a causa di un attentato dopo essere riuscito a perfezionare il processo di miniaturizzazione. Per salvarlo, un’équipe si sottopone alla miniaturizzazione per permeare il corpo di Jan e, infine, riparare il coagulo di sangue nel suo cervello. Tutti devono lavorare per un periodo di tempo limitato prima che la procedura si esaurisca.

Il film del 1966 è interpretato da Stephen Boyd nel ruolo di Charles Grant, Raquel Welch nel ruolo di Cora Peterson, William Redfield nel ruolo del Capitano Bill Owens, Edmond O’Brien nel ruolo del Generale Alan Carter, Arthur O’Connell nel ruolo del Colonnello Donald Reid, Donald Pleasence nel ruolo del Dr. Michaels e Arthur Kennedy nel ruolo del Dr. Peter Duval. Il resto del cast comprende Barry Coe, Ken Scott, Shelby Grant e James Brolin.