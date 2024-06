Fast XI: Vin Diesel condivide il primo emozionante concept art

Le notizie su Fast XI continuano a correre verso i fan: Vin Diesel, protagonista e produttore del franchise, ha rilasciato un altro aggiornamento. Mentre la trama del prossimo sequel è ancora segreta, l’attore ha condiviso sui social media un assaggio di come potrebbe essere il film, come modo per celebrare la festa del papà. Purtroppo, questa anticipazione non è legata alla famiglia.

Vin Diesel ha condiviso una foto su Instagram, in cui si vede un’auto che guida nella neve. Inoltre, l’attore ha rivelato che il team sta ancora facendo location scouting in Europa, quindi spera che i fan apprezzino questo concept art per il prossimo sequel. Il franchise di Fast and Furious ha visto i suoi piloti correre sulla neve nei film precedenti, in particolare durante The Fate of the Furious (alias F8). Si può quindi ipotizzare che Dominic Toretto e la sua squadra tornino ancora una volta sulla neve, ma in un luogo diverso.

Il franchise di Fast and Furious è in corso dal 2001 e ha prodotto 10 film principali e uno spin-off. L’ultimo film, Fast X, è diventato il quinto film di maggior incasso del 2023, guadagnando oltre 714 milioni di dollari al botteghino. Sebbene abbia ricevuto un punteggio medio di critica del 56% su Rotten Tomatoes, i fan lo hanno amato, dandogli un punteggio di pubblico dell’84%.

Cosa sappiamo di Fast XI?

Tutto quello che c’è da sapere su Fast XI

Si dice che Fast XI sia il sequel di Fast X e l’ultimo capitolo del franchise di Fast and Furious. Il film era originariamente previsto per il 2025, ma è stato rimandato a causa degli scioperi della SAG-AFTRA. L’inizio delle riprese di Fast XI è previsto per il 2025 e il film è attualmente nelle prime fasi di produzione.

Fast XI sarà diretto da Louis Leterrier, che ha sostituito Justin Lin in Fast X, mentre Zach Dean si occuperà della sceneggiatura. Al momento, la trama dell’undicesimo film del franchise non è ancora stata rivelata. Ma una cosa è certa: Fast XI concluderà oltre due decenni di storia, azione e corse. Il film precedente lasciava ignoto il destino di Dom e di suo figlio, Little B, che cercavano di sfuggire a una diga esplosa. Nel frattempo, Dante (Jason Momoa) è ancora vivo e darà la caccia a Hobbs (Dwayne Johnson). Fast XI arriverà nelle sale nel 2026.