La star di Breaking Bad Giancarlo Esposito rivela i suoi desideri se gli venisse offerto il ruolo del Professor X per il prossimo franchise degli X-Men. I fan hanno espresso la loro preferenza verso Esposito come nuovo interprete del Professor X nel prossimo riavvio del franchise X-Men del Marvel Cinematic Universe.

In un’intervista con Amon Warmann di Empire, Esposito ha risposto al suggerimento che il leggendario attore Denzel Washington potrebbe unirsi a lui in un futuro film degli X-Men, interpretando il rivale del Professor X, Magneto. Esposito ha risposto con entusiasmo affermando che sarebbe fantastico. L’attore ha anche discusso del suo attaccamento al ruolo del Professor X e ha commentato la possibile difficoltà di interpretare il supereroe su sedia a rotelle, affermando che nel caso, spera di interpretare una diversa incarnazione di Charles Xavier.

Big fan of both our interviewees this week, and really enjoyed these chats. I'm also very here for Giancarlo Esposito's Professor X take (and it would be excellent casting). Full chat here ➡️ https://t.co/laAscIlKWq https://t.co/lfbPm04WBh pic.twitter.com/WtK5sPYwGt — Amon Warmann (@AmonWarmann) March 10, 2024

“Ho dato una rapida occhiata alla mia mente e ho subito pensato: ‘Sarebbe fantastico interpretare il Professor X, in qualche incarnazione diversa da quella in sedia a rotelle’, perché l’idea fisica di essere su una sedia a rotelle ogni singolo momento giorno, non mi convince”, ha detto Esposito. “Semplicemente non mi sento così vecchio e non mi piace sedermi molto, ma sicuramente potremmo capire qualcosa, forse. Il Professor X non era sempre sulla sedia a rotelle, ma questo fa parte dello sviluppo del suo personaggio. Quindi ci ho pensato un po’.”

L’ideologia e le azioni pacifiste di Xavier sono state spesso contrapposte a quelle di Magneto, un leader mutante inizialmente caratterizzato come un supercriminale e successivamente come un antieroe complesso, con il quale Xavier ha una relazione complicata. Sebbene popolarmente paragonato alle ideologie di Malcolm X e Martin Luther King Jr., lo scrittore Chris Claremont, che ha originato il retroscena di Magneto come sopravvissuto all’Olocausto, ha modellato la politica di Xavier su David Ben Gurion e Magneto su Menachem Begin.

Ian McKellen ha interpretato Magneto in vari film a partire da X-Men nel 2000, mentre Michael Fassbender ha interpretato una versione più giovane del personaggio nei film prequel da X-Men: L’inizio nel 2011. Entrambi gli attori hanno interpretato le rispettive incarnazioni in X-Men: Giorni di un futuro passato. Patrick Stewart ha interpretato il Professor X nella serie di film X-Men della 20th Century Fox e in vari videogiochi, mentre James McAvoy ha interpretato una versione più giovane del personaggio in X-Men: L’inizio. Entrambi gli attori hanno ripreso il ruolo nel film X-Men: Giorni di un futuro passato.

Stewart è tornato al ruolo nel film Logan (2017), mentre McAvoy (con Fassbender) è apparso ulteriormente come la sua iterazione più giovane del personaggio in X-Men: Apocalisse (2016), Deadpool 2 (2018) e Dark Phoenix (2019). Stewart è tornato nuovamente nel ruolo, interpretando una versione alternativa del personaggio nel film MCU del 2022 Doctor Strange nel Multiverso della Follia.