La madre di Jake Lloyd, interprete del piccolo Anakin Skywalker in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, ha parlato della lotta di suo figlio con la salute mentale, 25 anni dopo il film. Lisa Lloyd ha rivelato la storia completa della lotta di suo figlio contro la malattia mentale e ha sfatato le voci secondo cui la responsabilità della malattia del figlio sia una fan base tossica del franchise.

Parlando con Scripps News, Lisa Lloyd ha spiegato che a suo figlio è stata diagnosticata la schizofrenia. “Sarebbe successo comunque“, insiste, e spiega che c’è un cosa di schizofrenia da parte della famiglia del padre biologico. Non incolpa affatto Star Wars e insiste nel dire che la reazione negativa contro i prequel non ha avuto alcun effetto su suo figlio, spiegando che ha protetto il figlio dai commenti negativi.

Secondo Lisa Lloyd, i primi sintomi di questa malattia si sviluppano durante il liceo. Suo figlio ha iniziato a parlare di “realtà” e non riusciva a distinguerla dalla fantasia. Inizialmente con diagnosi di disturbo bipolare, Jake Lloyd si iscrisse per un breve periodo al Columbia College di Chicago dal 2007. “Perse molte lezioni e mi diceva che la gente lo seguiva”, ricorda la madre di Jake. Ha lasciato il college nel marzo 2008 per vivere con sua madre e alla fine gli è stata diagnosticata una “schizofrenia paranoica“.

Come nota Scripps News, l’American Psychiatric Association ora usa il semplice termine generico “schizofrenia”. I sintomi della schizofrenia includono deliri, allucinazioni, linguaggio disorganizzato e mancanza di motivazione. Tragicamente, la schizofrenia significa anche che molti pazienti rimangono inconsapevoli dei propri sintomi; questo ha portato Jake a volte a smettere di prendere le medicine. Nel 2015 è stato arrestato dopo un inseguimento automobilistico in più contee con la polizia. Jake avrebbe trascorso 10 mesi in prigione, senza accesso alle sue medicine.

La signora Lloyd ha parlato anche di un crollo psicotico nel 2023. Suo figlio ha semplicemente spento la macchina in mezzo a tre corsie di traffico; sul posto è intervenuta la polizia. “La polizia è arrivata e ha posto alcune domande a Jake”, ricorda Lisa Lloyd. “Stava parlando con loro, ma niente di tutto ciò aveva senso. Le sue erano parole molto confuse.” Jake è stato ricoverato in ospedale e trasferito in una struttura di riabilitazione per la salute mentale un paio di mesi dopo.

Nonostante la tragicità della storia, l’intervista di Lisa Lloyd termina con una nota ottimistica. Secondo lei, Jake sta molto meglio di quanto si aspettasse, e ora è in grado di socializzare e persino di guardare di nuovo i film; in precedenza gli mancava la concentrazione. “Ama tutte le novità di Star Wars“, osserva Lisa e rivela di aver recentemente guardato Ahsoka. Gli ha persino regalato una action figure di Ahsoka Tano, il Jedi Padawan di Anakin Skywalker, come regalo di compleanno.