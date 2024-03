È diventato virale il video che Francesca, figlia di Martin Scorsese, ha condiviso sul suo account di Tik Tok che ritrae il padre durante l’esibizione di Ryan Gosling agli oscar 2024. L’attore di Drive e La la Land era nominato per il ruolo di Ken in Barbie di Greta Gerwig e con lui anche la canzone che canta nel film, I’m Just Ken, aveva ricevuto una candidatura.

In occasione della notte degli Oscar, Gosling si è esibito dal vivo sul palco del Dolby Theatre e tutta la platea è letteralmente impazzita, compreso Martin Scorsese che, nel video della figlia, appare divertito e meravigliato da ciò a cui stava testimoniando. Ecco un estratto dal video:

even martin scorsese was vibing with ryan gosling's performance pic.twitter.com/R5D4LJ9dWw — mary (@beforesnsets) March 11, 2024

Martin Scorsese è il regista vivente con più nomination agli Oscar per la Migliore Regia, con ben 10 nomination. Ha vinto una sola volta, nel 2007, con The Departed. L’ultima Notte degli Oscar lo ha visto tornare a casa a mani vuote, in quanto il suo splendido Killers of the Flower Moon non ha vinto in nessuna delle dieci categorie in cui era nominato.