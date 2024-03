Un nuovo trailer di Godzilla x Kong: Il nuovo Impero rivela un nuovo look di Godzilla, dimostrando il modo in cui avrà molteplici forme nel film di squadra con il suo amico peloso. Il film vedrà il famoso kaiju ottenere un aspetto potenziato che fa diventare rosa le sue scaglie e i suoi occhi, una nuova forma in modo che possa affrontare il Re Skar e altre minacce nel film. Tuttavia, il regista Adam Wingard aveva precedentemente affermato che il film presenterà molteplici forme per il Re dei Mostri man mano che la coloritura rosa prende il sopravvento sul suo corpo.

Ora, Kaiju News Outlet ha pubblicato uno spot televisivo prima dell’uscita di Godzilla x Kong, che accenna brevemente a una nuova forma per Godzilla.

New "Godzilla x Kong: The New Empire" TV spot. #GodzillaXKong pic.twitter.com/k7TAMwWp3J — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) March 5, 2024

Al minuto 0:04, si può vedere il Titano nuotare nell’acqua, con scaglie bianche pallide che emergono dalla superficie. Ciò suggerisce una forma di colore bianco, anche se non è chiaro a che punto del film potrebbe apparire questa versione.

Mentre i dettagli della trama vengono tenuti pesantemente nascosti, la sinossi anticipa che il film metterà “L’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza e la nostra. Il film approfondisce i le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, mentre scopri la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi straordinari esseri e li ha legati all’umanità per sempre.“

Il film è interpretato da Dan Stevens (Legion; The Guest), Rebecca Hall (Iron Man 3; Transcendence), Brian Tyree Henry (Atlanta ; Eternals), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong ; Magnum PI), Fala Chen (Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli; The Undoing), Alex Ferns (The Batman; Wrath of Man) e Rachel House (Thor: Ragnarok; Next Goal Wins). Wingard torna alla regia con una sceneggiatura di Terry Rossio, Jeremy Slater e Simon Barrett. Godzilla x Kong: Il nuovo Impero arriverà nei cinema il 15 marzo 2024!