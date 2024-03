Dopo aver ottenuto una nomination al Critics Choice’ Award per il ruolo di Verna nell’horror gotico di successo di Netflix La caduta della casa degli Usher, l’ultimo di molti progetti che ha intrapreso con il creatore Mike Flanagan, Carla Gugino è stata scelta per un ruolo in The Friend, la commedia drammatica indipendente con Naomi Watts e Bill Murray, che adatta il bestseller del New York Times di Sigrid Nunez.

I dettagli del personaggio non sono stati rivelati. Insieme a Carla Gugino, altri protagonisti, come annunciato in precedenza, includono Sarah Pidgeon, Constance Wu, Ann Dowd, Noma Dumezweni, Felix Solis e Owen Teague.

Vincitore del National Book Award for Fiction 2018, The Friend segue una scrittrice di New York all’indomani della morte inaspettata del suo amico di sempre e mentore. Successivamente, la donna dovrà affrontare la complicata eredità letteraria di lui, tre eccentriche ex mogli e un enorme alano dal cuore spezzato di nome Apollo.

Scott McGehee e David Siegel dirigono il film basandosi su una loro sceneggiatura, e producendo anche attraverso la loro nuova società Big Creek Projects. Liza Chasin sta anche producendo per la sua 3dot Productions (The Lost City, Anatomy of a Scandal). Il dirigente di Watts produce insieme a Mike Spreter per Big Creek e Margaret Chernin per 3dot, con CAA Media Finance che si occupa dei diritti nazionali del film.