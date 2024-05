Grace Caroline Currey protagonista del remake di The Breed di Wes Craven

Un remake del poco conosciuto film horror di Wes Craven intitolato The Breed è in lavorazione e Grace Caroline Currey ha ottenuto il ruolo principale...

Il regista di Nightmare – Dal profondo della notte (A Nightmare on Elm Street), L’ultima casa a sinistra e Scream, Wes Craven, è stato responsabile di alcuni dei film, dei personaggi e dei momenti più iconici del cinema dell’orrore, ma è stato anche l’artefice di una serie di fallimenti, uno dei quali sta per essere rifatto.

Wes Craven non ha diretto The Breed del 2006, ma è stato produttore del film e ha reclutato il suo assistente alla regia di Nightmare – Dal profondo della notte Nick Mastandrea, per dirigerlo. Il film è incentrato su due fratelli e i loro amici che si recano in una baita su un’isola ereditata dallo zio recentemente scomparso per trascorrere un weekend di relax. Il gruppo viene assediato da cani geneticamente potenziati, allevati per uccidere attraverso una struttura di addestramento abbandonata sull’isola.

The Breed non è stato accolto bene (per usare un eufemismo), ottenendo un punteggio del 27% dalla critica su Rotten Tomatoes. Ora, Variety riporta che i fratelli Nathan e Griff Furst sono pronti a dirigere un remake, con l’attrice di Fall e Shazam! Fury of the Gods Grace Caroline Currey nel ruolo principale.

Il progetto viene descritto come una “rivisitazione non convenzionale del classico cult di Wes Craven”, incentrato sul personaggio di Currey, Violet, “un’icona ribelle e cazzuta in missione per cercare cani abbandonati su un’isola remota, che porta a un completo terrore adrenalinico“.

I Furst produrranno insieme attraverso la loro società, la Curmudgeon Films. Il film sarà co-prodotto e finanziato dalla Daro Film Distribution, che ne detiene anche i diritti internazionali.

Recentemente la Currey ha interpretato la protagonista del thriller d’avventura della Lionsgate, Fall, diretto da Scott Mann, che segue due temerari scalatori, Becky (Currey) e Hunter (Virginia Gardner), che decidono di scalare la torre televisiva B67 – e rimangono bloccati proprio in cima. Ha interpretato anche Mary Marvel/Mary Bromfield nel sequel del supereroe Shazam! Fury of the Gods, ma è improbabile che riprenda il ruolo dopo l’avvento del nuovo DCU.