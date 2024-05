And Just Like That: la serie sequel di Sex and the City inizia la produzione della terza stagione

È ufficialmente iniziata la produzione della terza stagione di And Just Like That, sequel dell’iconica serie Sex and the City, con il ritorno di Sarah Jessica Parker nei panni di Carrie Bradshaw. Max ha comunicato la notizia attraverso la sua pagina ufficiale X (ex Twitter), condividendo una foto del set con Jessica Parker mentre entra nella nuova stagione.

La terza stagione di And Just Like That segnerà, naturalmente, la continuazione della storia di Carrie, Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) e Miranda Hobbes (interpretata da Cynthia Nixon) mentre affrontano la vita dei loro 50 anni. Potete vedere l’immagine del set qui sotto:

Stepping into a new season… #AndJustLikeThat Season 3 is now in production. 📸 Craig Blankenhorn pic.twitter.com/wD0WqmBpoo — Max (@StreamOnMax) May 10, 2024

Chi fa parte del cast di And Just Like That Stagione 3?

Oltre ai tre protagonisti principali, gli altri membri del cast di And Just Like That che dovrebbero tornare per la terza stagione sono Evan Handler nel ruolo di Harry Goldenblatt, Mario Cantone nel ruolo di Anthony Marentino, David Eigenberg nel ruolo di Steve Brady, Cathy Ang nel ruolo di Lily Goldenblatt, Sarita Choudhury nel ruolo di Seema Patel, Sebastiano Pigazzi nel ruolo di Giuseppe, Nicole Ari Parker nel ruolo di Lisa Todd Wexley e John Corbett nel ruolo di Aidan Shaw.

È stato confermato che l’attrice Rosie O’Donnell, vincitrice di un Emmy, si unirà al cast della terza stagione interpretando un personaggio di nome Mary. Purtroppo, in precedenza era stato riferito che Sara Ramirez e Karen Pittman non sarebbero tornate per la prossima stagione. Le star interpretavano rispettivamente Che Diaz e Nya Wallace. La serie è scritta, diretta e prodotta esecutivamente da Michael Patrick King.

“Il nuovo capitolo dell’innovativa serie HBO segue Carrie, Miranda e Charlotte mentre affrontano il viaggio dalla complicata realtà della vita e dell’amicizia dei loro 30 anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell’amicizia dei loro 50 anni”, si legge nella sinossi di And Just Like That. Le prime due stagioni di And Just Like That sono disponibili in streaming su Max e NOW. Non è ancora stata fissata una data di uscita per la terza stagione.