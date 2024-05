Shawn Levy rivela perché ha accettato Deadpool & Wolverine e perchè ha rinunciato a The Wolverine del 2013

Shawn Levy ha una lista impressionante di crediti a suo nome, tra cui Una notte al museo, Free Guy e Stranger Things. Deadpool & Wolverine sarà il suo film più grande, ma non è la prima volta che un progetto della Marvel finisce nel mirino del regista.

Shawn Levy ha lavorato con Hugh Jackman in Real Steel e con Ryan Reynolds in Free Guy e The Adam Project, il che significa che era già buon amico di entrambi gli attori. Tuttavia, prima che Ryan Reynolds gli proponesse di dirigere l’allora Deadpool 3, Levy aveva già rifiutato la possibilità di occuparsi di The Wolverine del 2013!

“Sul set di The Adam Project, Ryan mi chiese se avrei preso in considerazione l’idea di fare Deadpool 3“, racconta a Empire Online. “E ricordo che mi disse: ‘So che mi dirai di no, ma ho intenzione di provare a convincerti’. E la mia risposta è stata: ‘Non ho intenzione di dire di no, stai scherzando? È un sì duro e immediato, signore!”“.

“Quando stavamo girando Real Steel, Hugh stava cercando di fare The Wolverine e mi ha chiesto se volevo farlo“, aggiunge Levy. “E io, come un idiota, ho risposto: ‘No’. Perché all’epoca pensavo: ‘Beh, è la quinta volta che interpreti il personaggio, sto facendo film originali eccetera’. E me ne sono pentito profondamente per anni“. “E così, quando si è ripresentata l’occasione, grazie a Dio ero abbastanza vecchio e saggio da cogliere al volo l’opportunità“.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.