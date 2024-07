È stato finalmente svelato un primo trailer del film Hellboy: The Crooked Man, che riporterà sul grande schermo il diavolo rosso ideato da Mike Mignola. Fino ad oggi gli aggiornamenti sul film erano stati scarsi e l’opera è ancora sprovvista di una data di uscita ufficiale, sebbene sia stato riportato che il film dovrebbe arrivare in sala in autunno. Questo trailer permette ora di dare un primo sguardo al nuovo Hellboy, interpretato stavolta da Jack Kesy, e alla vicenda di cui sarà protagonista.

Il film appare molto diverso dalle precedenti versioni cinematografiche del diavolo rosso di Mignola, anticipando un racconto con molto poco humor e principalmente basato su atmosfere da horror soprannaturale. Nell’attesa di poter vedere qualcosa in più, questo primo trailer è dunque un anticipo di ciò che possiamo aspettarci da questo nuovo progetto, girato con un budget inferiore rispetto ai precedenti ma dedicato ad una storia molto apprezzata tra le tante di cui Hellboy è stato protagonista.

Cosa aspettarsi da Hellboy: The Crooked Man?

Hellboy: The Crooked Man è diretto da Brian Taylor (Crank) da una sceneggiatura scritta dal creatore di fumetti di Hellboy Mike Mignola e Chris Golden. Il riavvio è interpretato da Jack Kesy, Jefferson White e Adeline Rudolph.

Il film è basato sull’omonimo fumetto vincitore dell’Eisner Award, che ha debuttato nel luglio 2008 in contemporanea dell’uscita cinematografica di Hellboy: The Golden Army di Guillermo del Toro . “Incagliati nell’Appalachia rurale degli anni ’50, Hellboy e un agente del BPRD alle prime armi scoprono una piccola comunità infestata da streghe, guidata da un diavolo locale con un inquietante legame con il passato di Hellboy, ovvero The Crooked Man“, recita la sinossi del film.

Il nuovo film è prodotto da Millennium Media, Dark Horse Entertainment, A Nu Boyana Production e Campbell Grobman Film. È prodotto da Mike Richardson, Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger, Les Weldon, Rob Van Norden, Sam Schulte e Yariv Lerner. I produttori esecutivi sono Mike Mignola, Avi Lerner, Trevor Short, Boaz Davidson, Tanner Mobley, Lati Grobman, Christa Campbell, Michael Muellner e Julia Muentefering.