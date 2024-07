Alys Rivers: chi è la Strega di Harrenhal e quali sono i suoi poteri in House of the Dragon

La stagione 2, episodio 3 di House of the Dragon introduce al pubblico il personaggio di Alys Rivers, uno dei personaggi più mistici dell’universo fantasy della HBO. Il Trono di Spade è un fantasy a basso contenuto magico, in cui l’uso del potere magico è limitato rispetto a franchise come Harry Potter o The Witcher. La cronologia della seconda stagione di House of the Dragon si svolge circa 170 anni prima de Il Trono di Spade, ma la magia non ha più un ruolo prevalente nella società di Westeros ed è considerata già una questione di leggenda, nonostante l’abbondanza di draghi vivi all’epoca.

Alys Rivers è tra i nuovi personaggi della seconda stagione di House of the Dragon e appare nell’episodio 3 all’arrivo di Daemon ad Harrenhal. Harrenhal è la sede della Casa Strong durante questo periodo della storia di Westeros e Alys è una figlia bastarda della nobile famiglia che include personaggi come Lord Larys (come un bastardo del Nord si chiama “Snow”, un bastardo delle Terre dei Fiumi si chiama “Rivers”). Daemon ha appena lasciato Roccia del Drago dopo una brutale discussione con Rhaenyra e il suo stato mentale è suscettibile di manipolazione. Comincia ad avere visioni, che vengono attribuite alle capacità di Alys, sebbene la portata della sua “magia” sia lasciata vaga.

Alys Rivers ha poteri magici? È una strega?

I poteri magici sono vaghi nell’universo di George R.R. Martin, ma Alys è nota per avere visioni

L’idea dei “poteri magici” nella serie di libri Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin e nell’universo esteso è sempre un po’ oscura. Naturalmente, il pubblico ha visto accadere cose magiche sia in Il Trono di Spade che in House of the Dragon. Gli stregoni di Qarth fanno sì che Daenerys abbia visioni, personaggi come Helaena Targaryen e Aegon il Conquistatore hanno sogni profetici e ci sono creature magiche come draghi ed Estranei. Ma non esiste un sistema magico definito e i poteri di Alys Rivers sono in linea con quel livello di misticismo.

Non è una strega nel senso che lancia incantesimi, ma lavora con pozioni e medicine di varietà anormale. Probabilmente ha visioni in un modo simile a Helaena o Melisandre di Il Trono di Spade. Per non parlare del fatto che Harrenhal e il lago Occhio degli Dei sono luoghi di Westeros noti per vaghe proprietà mistiche. Tutto ciò la rende uno dei personaggi più misteriosi della serie, anche se probabilmente non ci saranno spiegazioni chiare su cosa sia esattamente capace di fare e come. Fa parte del fascino della magia in George R.R. Martin.

Chi interpreta Alys Rivers in House of the Dragon

Alys è interpretata dall’attrice GLOW Gayle Rankin

L’attrice Gayle Rankin si unisce al cast della seconda stagione di House of the Dragon nei panni di Alys Rivers. L’abbiamo vista in ruoli in serie TV come GLOW e la miniserie Perry Mason. È apparsa anche nei film The Greatest Showman e Men di Alex Garland. Rankin è un’attrice scozzese attiva nel settore dal 2012, il suo ruolo in House of the Dragon le permette di continuare a collezionare una lunga serie di interpretazioni in serie di alto livello. È un’entusiasmante giovane attrice capace di offrire una performance unica al dramma fantasy della HBO.

Quanti anni ha Alys Rivers?

L’età di Alys Rivers è oggetto di confusione nel libro

Proprio come è accaduto per Melisandre, l’età di Alys Rivers è oggetto di confusione nel libro. I capitoli della Danza dei Draghi di Fire & Blood sono scritti da punti di vista storici separati, che spesso non sono d’accordo sulle loro valutazioni quando si tratta di dettagli specifici dei personaggi. Nel caso di Alys, le affermazioni suggeriscono che sia in circolazione da un po’ di tempo, e tutti gli storici immaginari concordano sul fatto che avesse almeno 40 anni.

House of the Dragon apporta diverse modifiche al libro Fire & Blood, lasciando alla serie l’opportunità di aggiungere ulteriori dettagli a questo argomento. Per quanto riguarda la stagione 2, episodio 3, Alys Rivers sembra avere più o meno la stessa età della sua attrice, il che significa che sembra avere circa 30 anni. Tuttavia, questo potrebbe essere parte del suo inganno e gli episodi futuri potrebbero rivelare che ha molti anni in più.

Cosa succede con Alys Rivers e Daemon ad Harrenhal

Alys in qualche modo fa sì che Daemon abbia visioni inquietanti, costringendolo ad affrontare i suoi demoni interiori

All’arrivo di Daemon ad Harrenhal, l’antico castello spettrale sembra essere un passaggio tortuoso nella sua psicologia. Verso la fine dell’episodio, Daemon inizia ad avere visioni, inclusa quella della giovane Rhaenyra che ricuce la testa di un ragazzino, suggerendo il suo senso di colpa per il suo coinvolgimento nelle gesta di Blood & Cheese. Dopo la discussione tra Daemon e Rhaenyra nell’episodio 2 della stagione 2, Daemon lotta con le sue emozioni durante il suo viaggio verso Harrenhal, e questo sembra averlo reso in qualche modo suscettibile ad Alys.

Il modo in cui Alys causa le visioni di Daemon è da verificare. Potrebbe essere dovuto a una sorta di pozione che ha bevuto, poiché la scena di Daemon con Ser Simon Strong suggerisce la possibilità che il suo cibo sia avvelenato. Mentre Simon Strong non sembra avere alcuna cattiva intenzione nei confronti di Daemon, Alys Rivers ha qualche premonizione riguardo alla morte di Daemon ad Harrenhal, il che potrebbe essere il motivo per cui si è interessata a lui.

La storia più grande di Alys Rivers è con Aemond Targaryen

In Fire & Blood, Alys è legata principalmente a Aemond attraverso una sottotrama romantica

In Fire & Blood, la storia di Alys Rivers è principalmente incentrata sul principe Aemond Targaryen, e non viene menzionata alcuna interazione con Daemon a parte quella relativa alla sua presa iniziale di Harrenhal. Ad un certo punto, Aemond riprende il castello per i Verdi e riesce a far sì che la maggior parte del castello sia giustiziato, ma decide di risparmiare Alys e la prende come suo premio. Alys in seguito afferma di essere incinta del figlio del principe Aemond e viaggia con lui per un periodo quando lascia Harrenhal.

Uno degli scontri più significativi nella Danza dei Draghi è il duello tra Daemon e Aemond sopra l’Occhio degli Dei ad Harrenhal. Aemond afferma che Alys ha visto Daemon ad Harrenhal nelle sue visioni, e torna al castello per affrontare suo zio. Prima di prendere il volo per il duello a dorso di drago, Aemond bacia Alys. Non ritorna, ma non è qui che finisce la storia di Alys.

Cosa succede a Alys Rivers dopo House Of The Dragon

Alys governa Harrenhal per un certo periodo come “regina strega”

Dopo la Danza dei Draghi, Aegon III, figlio di Rhaenyra, finisce sul Trono di Spade. Larys Strong viene giustiziato per ordine di Cregan Stark durante l’Ora del Lupo e il nuovo Aegon cerca di ricreare la stabilità nel suo regno. Durante questo periodo, si diffusero voci secondo cui Harrenhal era governata da una “Regina Strega”, che si scoprì essere Alys Rivers. Dichiara che lei e Aemond si sono sposati, cosa che rende il loro figlio il legittimo erede al Trono di Spade seguendo la linea di sangue di Aegon II. È improbabile che la serie House of the Dragon arrivi fin qui, ma è una tradizione divertente.