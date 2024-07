One Piece: iniziate le riprese della seconda stagione

Come conferma un video rilasciato da Netflix, la serie TV live-action “One Piece” è ufficialmente entrata in produzione per la sua seconda stagione, con la conferma del ritorno di Ilia Isorelys Paulino nel ruolo di Alvida, Jeff Ward in quello di Buggy e Michael Dorman in quello di Gold Roger. In precedenza era stato confermato il ritorno dell’equipaggio originale di Cappello di paglia nell’adattamento live-action del manga: Iñaki Godoy riprenderà il ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu quello di Zoro, Emily Rudd quello di Nami, Jacob Romero quello di Usopp e Taz Skylar quello di Sanji, che torneranno insieme a Città del Capo.

La serie ha recentemente scritturato quattro cattivi: Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine e David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3. Altri nuovi membri del cast sono Brendan Sean Murray nel ruolo di Brogy, Callum Kerr nel ruolo di Smoker, Clive Russell nel ruolo di Crocus, Julia Rehwald nel ruolo di Tashigi, Rob Colletti nel ruolo di Wapol, Ty Keogh nel ruolo di Dalton e Werner Coetser nel ruolo di Dorry. Non resta a questo punto che attendere maggiori informazioni, prevedendo una distribuzione di questa nuova stagione nel 2025.

La trama della serie One Piece

Basata sulla serie manga più venduta della storia del Giappone e scritta da Eiichiro Oda, One Piece è un’impareggiabile avventura leggendaria ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e per diventare il Re dei Pirati! Tuttavia, per trovare l’inestimabile premio Luffy dovrà mettere insieme la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali.

Creata in collaborazione con Shueisha, editore di manga di One Piece e prodotta da Tomorrow Studios (un partner di ITV Studios) e Netflix, la serie TV live-action è prodotta esecutivamente dal creatore di manga e anime Eiichiro Oda, così come da co-showrunner Matt Owens e Joe Tracz.