Il Corvo: nuovo poster e una featurette in vista della riedizione per il 30° anniversario

Il Corvo (The Crow) è ora disponibile in 4K UHD e tornerà nelle sale negli USA per una tiratura limitata in occasione del suo 30° anniversario il 1° giugno. Scoprite le nuove immagini del poster e una featurette BTS...

Il nuovo film sul Corvo The Crow, interpretato dall’attore di IT Bill Skarsgård, prenderà il volo a giugno, ma i fan dell’adattamento originale degli anni ’90 di Alex Proyas della graphic novel di James O’Barr avranno presto la possibilità di vedere il film sul grande schermo, probabilmente per la prima volta almeno negli USA.

Il CORVO tornerà nelle sale per celebrare il suo 30° anniversario il 1° giugno e abbiamo un nuovo poster con il compianto Brandon Lee nei panni di Eric Draven e una nuova featurette con filmati e interviste dietro le quinte. Il Corvo è ora disponibile in 4K Ultra HD. Date un’occhiata ai nuovi promo qui sotto.

EXCLUSIVE FIRST LOOK: Check out #TheCrow‘s 30th anniversary poster! The Crow returns to Cineworld screens on June 1 🎬 Grab your tickets now! 🎟 https://t.co/VvfCJZI8ce pic.twitter.com/GmKIdZGy23 — Cineworld (@cineworld) May 9, 2024

La featurette

Brandon Lee is limitless in The Crow. 🖤 Now on 4K Ultra HD for the 30th anniversary. https://t.co/qyXBDDezVi pic.twitter.com/0G7EglcHHe — Paramount Scares (@ParamountScares) May 9, 2024

Brandon Lee è rimasto ucciso in un tragico incidente durante le riprese del film nel 1993, e recentemente sono emersi nuovi dettagli sulla serie di errori davvero scioccanti che hanno portato alla morte dell’attore.

Il trailer:

Il regista Dwight H. Little, che ha lavorato con Lee in Rapid Fire, ha pubblicato un libro di memorie intitolato Still Rolling: Inside the Hollywood Dream Factory, e un capitolo si concentra su ciò che accadde il giorno in cui Lee morì. Sebbene alcuni di questi fatti fossero già di dominio pubblico, Little è riuscito a scoprire alcune nuove informazioni e le sviste commesse potrebbero farvi scuotere la testa.

Leggete gli estratti qui sotto.

“La tragedia è stata così inquietante con la morte di suo padre, anche lui in giovane età. Sono andata alla cerimonia funebre dove Melissa Etheridge ha cantato ‘Ain’t It Heavy’. Oltre a tutto il resto, Brandon era fidanzato e stava per sposarsi. … A distanza di tanti anni, questi sono i “fatti” che sono riuscita a raccogliere, anche se non sono sicura di avere la storia completa.

La sera prima dell’incidente, la seconda unità stava facendo delle riprese su un set diverso da quello principale. C’era una grande inquadratura (primo piano) che guardava la canna di una pistola. I cameraman erano preoccupati che la canna potesse sembrare vuota, quindi un “proiettile” o un “proiettile finto” di qualche tipo è stato inserito nella canna per impedire alla luce di passare. Quando la seconda unità si è conclusa, la pistola è stata riposta per la notte. Nessuno si ricordava di togliere il proiettile. Quando la prima unità ebbe bisogno della pistola il giorno successivo, questa fu tolta e fu inserita una carica a vuoto per la messa a punto. Nessuno della troupe della prima unità sapeva che il proiettile era stato inserito la sera prima e nessuno ha controllato. Quando l’attore ha puntato la pistola contro Brandon, la carica a salve è esplosa e il proiettile è partito. Il proiettile colpì Brandon in un’arteria principale dell’addome e perse conoscenza quasi immediatamente.

Due cose. Uno: l’attrezzista o l’AD guardano sempre la canna della pistola per verificare che sia libera. (L’uomo di scena è obbligato a mostrare al regista che la canna della pistola è vuota). Due, l’attore con la pistola è istruito a non puntare mai la pistola direttamente verso l’altro attore. Si suppone che l’inquadratura sia sempre “fuori angolo” e che l’obiettivo e la composizione facciano “sembrare” che la pistola sia puntata correttamente. È quasi impossibile immaginare come tutti questi errori siano stati commessi in successione. Le probabilità che Brandon sia stato colpito e ucciso da questo proiettile dimenticato erano così alte che naturalmente sono iniziate le speculazioni su una ‘maledizione'”.

Per quanto sia difficile immaginare che tutti questi errori siano avvenuti in successione, ora sappiamo che questo tipo di negligenza è tutt’altro che un incidente isolato: l’armaiola di Rust Hannah Gutierrez-Reed è stata appena giudicata colpevole di omicidio colposo dopo che la direttrice della fotografia Halyna Hutchins è stata colpita e uccisa sul set in modo simile.